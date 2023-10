Was eine Wagenknechtpartei ändern kann Eine riskante Erfrischungskur fürs deutsche Parteiensystem

Sahra Wagenknecht tut es. Sie lässt ihre Partei nicht länger warten und bestätigt, was seit Monaten von ihr angedeutet und von manchem befürchtet wurde: Das bekannteste Gesicht der Linkspartei gründet ihre eigene Partei. Der Name: BSW. Bündnis Sahra Wagenknecht. Die einen sind jetzt schon genervt vom langen Vorlauf der Entscheidung, von der Fixierung auf ihre Person. Andere fürchten sogar Schäden für die Demokratie.

Natürlich ist diese Parteigründung ein Risiko. Und das nicht nur wegen Wagenknechts russlandfreundlicher und populistischer Positionen. Noch eine Partei mehr könnte auch mehr Instabilität ins deutsche Parteiensystem bringen. Die Gründung bietet aber auch Chancen und sie legt außerdem eine ohnehin vorhandene Repräsentationslücke offen sowie die Schwäche der anderen Parteien.

Es gibt eine Repräsentationslücke

Laut dem Eurobarometer der Europäischen Kommission hatten im Frühjahr 2023 nur 27 Prozent der Deutschen Vertrauen in die politischen Parteien im Land. 69 Prozent vertrauen ihnen nicht mehr. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage trauen 55 Prozent keiner der aktuell im Deutschen Bundestag vertretenden Parteien zu, die zentralen politischen Probleme des Landes zu lösen. Diese Zahlen gelten inklusive der selbsternannten Alternative für Deutschland. Sie dürften im Osten des Landes jeweils noch schlechter ausfallen.

Julius Betschka ist Chefreporter im Hauptstadtbüro des Tagesspiegels. Einen Schaden für die Demokratie befürchtet er durch die Gründung der neuen Partei keinesfalls.

Wagenknechts sogenannter Linkskonservatismus – oder besser: Linksautoritarismus – vereint nun Positionen, die bisher selten zusammengepasst haben: Eine linksgeprägte Sozialpolitik, eine restriktive Einwanderungspolitik, eine ausgeprägte Skepsis gegen Europäische Union und Globalisierung, Ablehnung des Genderns. Man muss keine einzige dieser Positionen teilen, um einzugestehen, dass diese Positionen in Deutschland zwar nach Umfragen häufig sind, von den großen Parteien (schon gar nicht in der Kombination) aber kaum vertreten werden.

Gefühl für gesellschaftliche Stimmungen

Wagenknecht konturiert dieses Programm mit ihrem herausragenden Gefühl für gesellschaftliche Stimmungen, verständlicher Sprache und einer kräftigen Portion Populismus. Eine Extremistin ist sie beileibe nicht. „Populismus und geistige Obdachlosigkeit, organisatorische Verwaisung und politischer Repräsentanzverlust gehören fest zusammen“, schrieb Politikwissenschaftler Franz Walter, ehemaliger Leiter des Göttinger Instituts für Demokratieforschung, einmal in einem Essay. Dem ist mit dem Blick auf die Wagenknechtpartei wenig hinzuzufügen.

Man muss nur in den Osten des Landes schauen: Dort drohen bei den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg, aber vor allem Thüringen kaum regierbare Verhältnisse. Eine starke und im Osten gesichert rechtsextreme AfD, dazu geschwächte Ampel-Parteien und eine um ihre Grenze zur AfD kämpfende CDU. Hinzu kommen weitere, schon im Vorhinein als unmöglich ausgeschlossene Koalitionen. Dazu Skandale und Personalmangel. Das Parteiensystem ist in der Krise. Dafür ist nicht die in Jena geborene Wagenknecht verantwortlich.

Sorgt sie für höher Wahlbeteiligung?

Das ist also die erste Chance: Ihre Partei könnte gerade im Osten wieder mehr Menschen zum Wählen treiben. Sie dürfte ganz sicher Stimmen der AfD wegnehmen. Vielleicht bieten sich sogar – je nach Ausrichtung – weitere Koalitionsoptionen. Die Russlandposition gerade der Ost-CDU (und weniger laut gesagt auch mancher in der Ost-SPD) unterscheidet sich kaum von der Wagenknechts. Dafür müsste sie aber Seriosität demonstrieren: Niemand braucht eine weitere Partei, die – wie die AfD – gar nicht regieren und gestalten will.

Einer der letzten Hoffnungsträger in der Linken, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. © dpa/Bodo Schackow

Zweitens könnte der nahende Austritt von Wagenknecht auch für die Linkspartei zur Chance werden: Die Linke flog seit der Bundestagswahl 2021 in allen westdeutschen Flächen-Ländern aus dem Parlament. Im Osten sackte sie ebenfalls überall ab. Wofür die Partei steht, wusste durch den tiefen inneren Streit niemand mehr. Die Partei hat nun – wie Wagenknechts Neugründung – die Möglichkeit zu belegen, dass sie gebraucht wird. Mit Katja Kipping oder Bodo Ramelow beheimatet sie noch immer kluge, seriöse Köpfe.

Die dritte Chance ist vielmehr ein Auftrag: Die Parteien im Deutschen Bundestag müssen sich fragen, was sie selbst tun können, um das Vertrauen der Menschen in sie selbst und die demokratischen Institutionen wieder zu steigern. „Busines as usual“ führt offenbar nicht mehr zu Besserung. Die oben genannten Zahlen zeigen es.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war dieser Tage zu Gast im thüringischen Meiningen, um sich ein beispielhaftes Projekt anzuschauen. Dort diskutieren die Bürger – von Impfgegnerin bis Russlandfreund – im „Stadtgespräch“, wie man über unterschiedliche Positionen hinweg wieder zusammenkommt. Der Bürgermeister dort initiierte das, unterstützt die Veranstaltung nach Kräften. Bei der letzten Wahl wurde der Sozialdemokrat mit fast 80 Prozent der Stimmen gewählt.