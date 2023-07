Weniger Bewertung wagen  Für Leistung brauchen Kinder keine Noten

Fragt man Menschen, was ihnen spontan zum Begriff Leistungsorientierung einfällt, assoziieren viele Last, Angst, Härte. Die Reform der Bundesjugendspiele ist deshalb ein guter Anlass, um Druck aus dem Wort zu nehmen. Nicht nur in der Schule, sondern grundsätzlich. Dafür müssen wir Leistung neu definieren und uns trauen, Herausforderungen ohne Zwang anzugehen, auch wenn wir mal scheitern.