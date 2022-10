Mindestens zehn Prozent mehr Geld Harte Tarifkonflikte stehen bevor

Frank Werneke ist der neue Heinz Kluncker. Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wird am kommenden Dienstag eine Lohnforderung für den öffentlichen Dienst präsentieren, die an einen legendären Konflikt aus dem Jahr 1974 erinnert. Der Krieg im Nahen Osten hatte damals eine Ölkrise zur Folge, die wiederum zu einer Inflationsrate von rund sieben Prozent führte. Die Gewerkschaften reagierten mit hohen Forderungen, ÖTV-Chef Kluncker rief 15 Prozent auf. Bundeskanzler Willy Brandt war entsetzt und mahnte, eine zweistellig Erhöhung sei den öffentlichen Kassen nicht zuzumuten. Mit einem dreitägigen Streik ließ Kluncker Müllabfuhr und Personenverkehr lahmlegen - und setzte eine Tariferhöhung um elf Prozent durch.

Die Geschichte wiederholt sich, die Akteure sind andere. 2001 fusionierte die ÖTV vier weiteren Gewerkschaften zu Verdi. Verdi-Chef Werneke macht mit bei der konzertierten Aktion, die Bundeskanzler Olaf Scholz wiederbelebt hat, um die Krisenpolitik mit den Sozialpartnern abzustimmen. Als Instrument gegen hohe Prozentforderung hat Scholz die Inflationsprämie von 3000 Euro erfunden, die von den Arbeitgebern steuer- und sozialabgabenfrei an die Arbeitnehmer gezahlt werden kann. Ähnlich der Coronaprämie. Doch das reicht jetzt nicht mehr. Die Preise bleiben dauerhaft doch, deshalb streben die Gewerkschaften dauerhafte Tariferhöhungen an.

Frank Werneke steht dabei besonders unter Druck. Die in der Pandemie vereinbarten Tarifverträge für den öffentlichen Dienst waren mickrig und in knapp einem Jahr steht die Wiederwahl des Verdi-Vorsitzenden an. Die Verhandlungen für 2,3 Millionen Beschäftigte in den Kommunen und beim Bund beginnen zwar erst im Januar, doch am bereits beschließen die Gremien von Verdi und Beamtenbund (dbb) die Forderung, die der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach in einem Korridor zwischen acht und elf Prozent sieht. In Gewerkschaftskreise hieß es am Wochenende, man werde sich auf eine Forderung verständigen.

Verdi prescht damit vor. Für die 3,8 Millionen Beschäftigten in der Metallindustrie möchte die IG Metall acht Prozent erreichen, und die IG BCE hat für die 550 000 Chemiearbeiter gar keine Prozentzahl aufgerufen. Verdi dagegen verlangt 10,5 Prozent mehr für die Beschäftigten in den Unikliniken in Baden-Württemberg und sogar zwölf Prozent beim Tüv (Rheinland und Saarland). Die kommunalen Arbeitgeber ahnen Böses und haben vor ein paar Tagen an Verdi appelliert, „bei der Forderungsfindung maßvoll zu sein und die schwierige Situation der kommunalen Arbeitgeber angemessen zu berücksichtigen“.

Karin Welge, SPD-Oberbürgermeisterin in Gelsenkirchen, führt die Verhandlungen für die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). „Die Kommunen, kommunalen Krankenhäuser, die Sparkassen und die weiteren kommunalen Unternehmen stehen infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Ukrainekrieges unter enormen finanziellen Druck“, sagt Welge. Der Investitionsrückstand der Kommunen belaufe sich inzwischen auf 159 Milliarden Euro, die Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine sei eine große Herausforderung. „Es ist daher zwingend, dass die Tarifvertragsparteien in der anstehenden Tarifrunde an einem Strang ziehen, um diese Krise zu bewältigen“, fordert Welge. Das wird so kommen, aber Werneke zieht in eine andere Richtung als Welge.

