Perfekte Deutsche Meisterschaften Gymnastin Darja Varfolomeev ist eine Ausnahmeerscheinung

Darja Varfolomeev hat bei den deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik mal wieder ihre Ausnahmestellung unter Beweis gestellt. Nach Gold im Mehrkampf feierte die 16-Jährige aus Schmiden am Samstag in Düsseldorf auch die Siege in allen vier Einzelentscheidungen. „Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich bei deutschen Meisterschaften alle fünf Goldmedaillen gewonnen habe. Ich bin sehr froh“, sagte die Welt- und Europameisterin.

Den Auftakt in den Wettkampftag machte die Reifen-Konkurrenz. Varfolomeev zeigte eine ausdrucksstarke Performance. Mit dem Ball ging es weiter. Es folgten die Keulen, also das Gerät, mit dem sich Varfolomeev 2022 in Sofia zur Weltmeisterin gekrönt hatte. Zum Abschluss mit den Bändern musste Varfolomeev erstmals warten, bis klar war, ob sie auch dieses Geräte gewonnen hat.

Für das deutsche Team ist es regelrecht ein Segen, dass Varfolomeev im Alter von zwölf Jahren von Barnaul in Russland nach Fellbach nahe Stuttgart umzog. Ihre Mutter hatte zuvor ein Bewerbungsvideo an den Deutschen Turner-Bund geschickt. Seitdem trainiert Varfolomeev am Bundesstützpunkt und setzt nicht nur national, sondern auch international Maßstäbe. Bei den Weltmeisterschaften in Sofia 2022 gewann sie fünf Medaillen, darunter eben einmal Gold. Bei der Europameisterschaft in Baku im Mai holte sie sich den Titel mit dem Band.

Dank ihrer außergewöhnlichen Leistungen hat Deutschland einen Quotenplatz im Einzel bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris sicher. Kein Wunder, dass Uta-Susanne Müller, die als Vorsitzende des Technischen Komitees die Entwicklung dieses Sports entscheidend prägt, sagt: „Die Rhythmische Sportgymnastik boomt“. Der Sport hat in der jüngeren Vergangenheit regen Zulauf. Eine Ausnahmeerscheinung wie Darja Varfolomeev ist dabei natürlich sehr hilfreich. (mit dpa)