Peugeot E-3008 Next Level

Es ist eine doppelte Premiere: Mit dem jetzt vorgestellten E-3008 ersetzt Peugeot nicht nur seinen Bestseller durch einen vollelektrischen Nachfolger, sondern präsentiert den Fließheck-SUV zugleich auf der völlig neu entwickelten STLA Medium-Plattform. Diese Plattform soll künftig im gesamten Stellantis-Konzern mit seinen 14 Marken zum Standard werden. Für Peugeot hat das neue Modell zudem enorm große Bedeutung, weil vom alten 3008 in den letzten 7 Jahren mehr als 1,3 Millionen Fahrzeuge verkauft wurden.

Für die Marke Peugeot ist der Produktionsstart im umgebauten französischen Werk Sochaux deshalb ein „wichtiger Schritt in der Transformation von Peugeot zu einer überzeugenden 100 Prozent elektrischen Marke“, betonte Vorstandschefin Linda Jackson. Bereits 2025 soll es ein komplettes Angebot an Elektrofahrzeugen geben und bis 2030 sollen 100 Prozent der Verkäufe der Marke in Europa elektrisch sein. Vorstandschefin Jackson glaubt, dass der neue E-3008 auch auf dem schwierigen deutschen Markt, wo die Marke mit dem Löwen kein besonders gutes Image hat, erfolgreich ist.

Erlebnis Fahrersitz: Der gebogene Panorama-Screen dominiert die Front. © Peugeot

In Frankreich ein großer Player und auch EU-weit bei über 5 Prozent Marktanteil, kam Peugeot 2022 in Deutschland nur auf 1,7 Prozent Marktanteil. Der E-3008 soll das ändern. Peugeot hat außerdem als weiteren Schritt seiner Offensive angekündigt, dass 2024 mit einem neuen E-5008 ein elektrischer SUV der Oberklasse auf den Markt kommen soll.

Ohne Chrom und Schnörkel

Man merkt dem Fastback-SUV deutlich den Aufwand an, der in die Technik und das außen und innen komplett neue Design geflossen ist - bei dem insbesondere das kurvige Panorama-Cockpit auffällt. Den Designern ist es gelungen, dem E-3008 eine auffällig-dynamische und zugleich elegante Linie zu verpassen. Die massive Frontpartie wird abgemildert vom sich filigran entwickelnden Kühlergrill um das Löwen-Emblem. Die kompakten Scheinwerfer in serienmäßiger LED-Technik sind in einer schlanken, eleganten Leiste oberhalb des Kühlergrills untergebracht und ziehen sich um die gesamte Frontpartie. Aggressiv wirken die drei langgezogenen Taglicht-Säbelzähne.

Die hohe Heckpartie, die oben durch einen, wie Peugeot betont, „schwebenden“ Spoiler abgeschlossen wird, wirkt trotz des abfallenden Dachlinie kantig-kräftig. Hier haben die Designer die prägnante Lichtsignatur mit den drei Krallen beibehalten. Die Designer haben dazu komplett auf Chrom-Teile verzichtet und betonen, dass auch dekorative Elemente an der Karosserie reduziert wurden. Ohne Chrom und Schnörkel, dafür schwebend also.

Der neue E-3008, der noch nicht gefahren werden konnte, ist um neun Zentimeter länger als der Vorgänger, gehört mit nun 4,54 Meter Länge trotzdem zu den kompaktesten der Mittelklasse. Dennoch bietet er durch die neue Plattform, bei der die Batterie im Boden untergebracht ist, viel Platz für Passagiere und ein Ladevolumen von 520 Litern. Durch die großen 19 -Zoll-Räder wirkt der Wagen zugleich massig und kraftvoll.

Schwebendes Cockpit

Spektakulär gelungen ist im Innenraum der 54 Zentimeter breite und leicht gebogene Panoramabildschirm, der durch seine unsichtbare Befestigung über der Front zu schweben scheint. Dies wird noch durch die durch die LED-Ambientebeleuchtung unterstrichen, die von einer eleganten Dekoreinlage aus Aluminium reflektiert wird. Im i-cockpit, das dem ebenfalls gebogenen Screen im neuen Q6 e-tron ähnelt, wird ein Head-up-Display mit dem traditionellen Kombiinstrument mit alle fahrrelevanten Informationen und dem zentralen Touchscreen kombiniert. Darunter sitzt ein weiterer Screen mit zehn berührungsempfindlichen Tasten, die individuell auf favorisierte Funktionen programmiert werden können. Ungewöhnlich ist, dass der kleine Wahlschalter für das Automatik-Getriebe nicht auf der expressiv gestalteten Mittelkonsole sitzt, sondern rechts vom Lenkrad.

Bis zu 700 Kilometer Reichweite

Der mit zahlreichen Assistenzsystemen zur Fahrsicherheit ausgestattete E-3008 wird mit zwei Front-Antrieben mit 157 kW (210 PS) oder 170 kW (230 PS) sowie einem Allradantrieb mit 240 kW (320 PS) angeboten. Eingebaut wird eine bis zu 98 kWh-starke Batterie – was deutlich mehr ist, als mancher Konkurrent bietet. Die Reichweite beträgt zwischen 525 bis 700 Kilometern – was bislang nur in der Oberklasse geboten wird. In Deutschland soll später auch ein Plug-In-Hybrid kommen. Peugeot kündigt an, dass das Fahrzeug in 10 Minuten bis auf 100 Kilometer Reichweite und in 30 Minuten zu 80 Prozent geladen werden kann.

Über allem schwebt der Spoiler: Die Coupé-artige Dachlinie endet in einem wuchtig-kantigen Heck. © Peugeot

Anders als Konkurrenten aus der Oberklasse wie Audi und Mercedes verzichtet Peugeot auf die 800 Volt-Architektur, die sehr schnelle Ladezeiten ermöglicht - der E-3008 wird mit einer 400 Volt-Technik ausgestattet. Das sei die beste Balance zwischen günstigem Preis und hoher Ladeleistung, betonte der Technikchef bei der Vorstellung in Souchaux, zu der Peugeot eingeladen hatte. Preise werden noch nicht genannt; erklärtes Ziel ist es aber, mit dem E-3008 Elektromobilität erschwinglicher zu machen. Es werden aber sicher deutlich mehr sein als der bisherige Einstiegspreis von 35.000 Euro; zu hören ist von 45.000 Euro.