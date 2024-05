Arm, anstrengend, gar nicht mal so toll Der Lyriker Björn Kuhligk beschimpft Berlin

Berlin nicht so toll zu finden wie die übrige Welt außerhalb Deutschlands, gehört in der Stadt selbst zur Folklore, zumindest bei denen, die hier schon ewig wohnen, gar in Berlin geboren sind. Das war schon in bestimmten Szenen der Mauerstadt in den achtziger Jahren so, als Köln und Hamburg als um einiges attraktiver galten („Spex“, Hamburger Schule etc.) und Berlin in West wie Ost in nichts als Düsternis versank; und das sollte sich auch nicht nach den sagenumwobenen neunziger Jahren (Love Parade, Techno, alles geht etc.) groß ändern, als die übrige Welt Berlin in vollem Effekt zu entdecken begann.

Umso erstaunlicher, dass sich das Berlin-Bashing nur wenig in Büchern niedergeschlagen hat. Als in den nuller Jahren die Medien vom Berlin-Boom profitieren wollten, versuchten sich Redakteure und Mitarbeiterinnen der in Berlin dann ansässigen „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ mit zwei Büchlein daran, die Stadt, in der man nun arbeiten musste, blöd zu finden („Hier spricht Berlin - Geschichten aus einer barbarischen Stadt“). Und vor ein paar Jahren waren es Harald Martenstein und Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt, die „Berlin in 100 Kapiteln, von denen leider nur dreizehn fertig wurden“ porträtierten.

Zum Buch Björn Kuhligk: Berlin-Beschimpfung. Favoritenpresse, Berlin 2024. 64 Seiten, mit Illustrationen von Jakob Hinrichs, 16 €. © Favoritenpresse

Nun hat sich einmal kein Journalist, sondern ein Dichter an eine „Berlin-Beschimpfung“ gesetzt: der Lyriker Björn Kuhligk, der 1975 in West-Berlin geboren wurde. Wo genau in der Stadt, was ja durchaus von Bedeutung sein könnte, verrät er nicht. Aber „100 Prozent Berliner Suppe“ fließe durch seine Venen, bekennt er, „was nicht stimmt, aber eine klare Abgrenzung schafft.“ Denn die braucht es natürlich bei den vielen Berlin-Schwärmereien von außerhalb, dem ewigen Gerede von Weltmetropole und 24/7-Party.

Unfreundlich von Geburt an

Auch wenn Kuhligk sicherheitshalber vorwegschickt, seine Stadt zu mögen, „sonst würde ich hier nicht wohnen“, er gesteht, ihm „die Zuneigung zur Hässlichkeit in den Genen“ liege, geht er kompromisslos mit ihr um, schließlich rausche ihm auch „die Unfreundlichkeit von Geburt an durch den Körper.“

Kuhligk will, so darf man annehmen, seine Beschimpfung nicht als subtile Liebeserklärung verstanden wissen. Weil er genau weiß und das am Ende all seinen Leser und Leserinnen in sein und ihr Berlin-Stammbuch schreibt: „Sie sind Teil dieser Einwohner-Zusammenrottung aus fast vier Millionen Menschen, von denen die meisten nach Individualität streben, und Sie, genau Sie, ganz persönlich, vertrauen Sie mir, sind den meisten von uns scheißegal.“

Wir haben Hauptstadthonig

Dazwischen lässt Björn Kuhligk keine der im Grunde so bekannten, in ihrer Ballung aber so umstürzend fassungslos machenden Berlin-Nervereien aus: von der schlechten Laune über die Großbaustellen bis zum langen Winter, von den unterbesetzten Bürgerämtern und dem damit zusammenhängenden Kreuz-und-Quergefahre durch die Stadt über die notorischen Modenachlässigkeiten bis zu den überforderten, aber eigentlich gut funktionierenden öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Friedrichstraßendesaster. Und dann noch diese ewigen Angebereien: „Wir haben Hauptstadtfüchse und Hauptstadtnachtigallen und Hauptstadthonig von Hauptstadtbienen. Wir haben Berliner Luft in der Luft.“

Der Sound von Kuhligks Beschimpfung passt, zwischen Entsetzen und Verspieltheit, zwischen Attacke und Ironie sind alle Farben vorhanden. Auch die schön bunten, hintersinnigen Illustrationen von Jakob Hinrichs zeigen an, dass Berlin ein Fest fürs Leben sein könnte, wenn es nicht so wäre, wie es ist. Björn Kuhligk hat die Wahrheit über Berlin geschrieben, nichts als die Wahrheit. Was wiederum nichts daran ändert, dass man sich jedes Mal nach einer Reise freut, zurück zu sein; dass es am Ende doch keine Alternative in Deutschland gibt.