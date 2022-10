Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ Isst Berlin anders? Wie die Hauptstadt die Ernährungswende vorantreibt 

Berlin is(s)t mehr als nur Döner, Currywurst und Eisbein. Berlin ist, das sagen viele Experten, fast eine Art Food-Labratorium. Seit Jahren mehren sich die Restaurants, die vegane, vegetarische und regionale Gerichte anbieten. Und auch die Food-Week Berlin zeigte in dieser Woche als selbsternanntes „Mainstreamfestival“ experimentierfreudig: Besucher:innen konnten vegane Steaks aus dem 3D-Drucker, Wassermelonen-Thunfisch und Tomaten-Tartar testen.

„Hier in der Stadt kann man sich extrem austoben, deswegen gibt es auch so viele tolle Konzepte“, sagt David Suchy, der das erste vegane, zero-waste Restaurant Berlins gegründet hat und weiß, warum Berlin der richtige Ort für kreative Köpfe ist, die unsere Ernährung revolutionieren wollen.

Was isst Berlin? Isst Berlin anders? Und was tut der Senat, damit wir uns gesünder, nachhaltiger und regionaler ernähren? Das klären Ann-Kathrin Hipp und Lorenz Maroldt in der neuen Podcastfolge. Warum Berlin bestens aufgestellt ist, um Vorreiter in der Ernährungswende zu sein, welche Rolle Brandenburg dabei zukommt und was unsere Politiker am liebsten schlemmen - all das hören Sie bei „Berliner & Pfannkuchen“. Überall, wo es Podcasts gibt.

„Berliner & Pfannkuchen“ ist der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Von uns erfahren Sie, was diese Woche wichtig war, was sich in der Hauptstadt (nicht) bewegt hat und über welches Thema am meisten gestritten, gelacht, geschimpft oder gejubelt wurde. Mit Stimmen und Hintergründen aus der besten Stadt der Welt: immer freitags um 16 Uhr, pünktlich zum Verwaltungsfeierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss. Produktion: der Apparat. Musik: Anke Myrrhe. Die Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.

Letzte Woche ging es um die Lage der ukrainischen Geflüchteten in Berlin

Außerdem nach wie vor hörenswert:

Zur Startseite