Zu einem weltweiten Schulstreik am heutigen Freitag hat die schwedische Schülerin Greta Thunberg während der Klimakonferenz in Kattowitz aufgerufen. Nach zwei Wochen Verhandlungen gebe es dort keine Fortschritte beim Klimaschutz, kritisierte Thunberg in ihrem Aufruf. Dabei müssten die Emissionen schnell sinken, um die gefährlichsten Folgen des Klimawandels abzuwenden.

Thunberg forderte dazu auf, sich vor Parlamenten oder Rathäuser zu versammeln. Die Schülerin streikt bereits seit Monaten jeden Freitag, indem sie nicht zur Schule geht, sondern vor dem schwedischen Parlament mehr Klimaschutz fordert. Damit hat sie weltweit Aufmerksamkeit gefunden. Für Berlin kündigt die Klimaschutzorganisation 350.org eine Aktion um 11.55 Uhr vor dem Bundestag an. (sue)