15 Motorräder, blutiges Fleisch und Honig aus dem Gymnasium Macrons Besuch in Deutschland

Ausgerechnet Macron, ausgerechnet jetzt, so kann man es sehen. Oder so: Es ist höchste Zeit.

Und es ist eine der „häufigsten Fragen“ an den Bundespräsidenten, deshalb beantwortet sie das Bundespräsidialamt auch auf seiner Webseite: „Was ist ein Staatsbesuch?“ Sie seien „die protokollarisch höchste Form des Zusammentreffens von Staatsoberhäuptern“, steht im ersten Satz der Antwort. Sie böten „Gelegenheit, die bilateralen Beziehungen in ihrer ganzen Breite – in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur – darzustellen und zu vertiefen“.

Äußerlich erkennt man das daran, dass die Gäste „mit den höchsten protokollarischen Ehren empfangen“ werden. „Dazu gehören das gemeinsame Abschreiten einer Ehrenformation des Militärs, ein festliches Staatsbankett, eine Kranzniederlegung an der Zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Neue Wache) und der Begleitschutz durch eine Ehreneskorte.“

Französisches Vorpreschen und Dissens

Nun, am Sonntag, kommt also Emmanuel Macron auf einen solchen Staatsbesuch, 24 Jahre nachdem zum letzten Mal ein französischer Präsident dies in Deutschland erleben durfte. Der hieß damals Chirac. Macrons Vorgänger Sarkozy und Hollande kamen nie in den Genuss. Macron dagegen nun, nach sieben Jahren im Amt, zum Zeitpunkt der größten Differenzen mit den Deutschen seit langem.

Frank-Walter Steinmeier und Emmanuel Macronvor fünf Jahren vorm Schloss Bellevue. © IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Pool/ABACA

Du bist uns wichtig, soll die Einladung ausdrücken, trotz der wiederholten Uneinigkeit zwischen Paris und Berlin in der jüngsten Zeit, nicht nur wegen Macrons mittlerweile notorischen Vorpreschens bei Fragen zur militärischen Verteidigung Europas und der Ukraine.

Macron dachte sogar laut nach über westliche Bodentruppen dort, und während Deutschland keine „Taurus“-Marschflugkörper liefert, tat Frankreich dies mit ähnlich wirksamen Langstreckenraketen sehr wohl. Langstrecke bedeutet, sie könnten auch Russland erreichen.

Gleichzeitig fordert Scholz, nicht nur von Frankreich, eine stärkere Beteiligung bei den Militärhilfen für die Ukraine. Deutschland gibt erheblich mehr. Es gibt Dissens bei der Sicht auf Israel und angesichts von Frankreichs Blick auf die Atomkraft. Sie ist dort erheblich subventioniert, der Strom also billiger, was Deutschland – jenseits der grundsätzlich anderen Bewertung von Nukleartechnik – Wettbewerbsnachteile einbringt.

Der Herr Macron mag rotes Fleisch, am liebsten blutig. Und hinterher immer einen Espresso. Der Wirt von Adams Gasthof in Moritzburg bei Dresden

„Staatsbesuche, wie der des französischen Präsidenten, stellen die protokollarisch höchste Form der Begegnung zwischen Staatsoberhäuptern dar“, sagt auch der Protokollchef des Bundespräsidialamtes, Kai Baldow. „Das bedeutet: Der Bundespräsident lädt ein und der Staatsgast nimmt sich Zeit, sich auf das Gastgeberland einzulassen. Der Bundespräsident wird seinerseits mit dem Gast zwei Bundesländer besuchen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen.“

Es geht nach Dresden und Münster, inklusive Macron-Rede in der Frauenkirche und Mittagessen mit Menschen aus der „regionalen Bevölkerung“ in Adams Gasthof im nahen Moritzburg. Der dortige Wirt erzählte dem Mitteldeutschen Rundfunk: „Der Herr Macron mag rotes Fleisch, am liebsten blutig. Und hinterher immer einen Espresso.“ Zum Buffet gehörten Wildspezialitäten und Quarkkeulchenpralinen. Der Landrat hofft, dass Meißner Wein ausgeschenkt wird.

Der verlorene Schuh

Ein Foto vor Schloss Moritzburg steht an – womöglich auf jener Freitreppe, auf der einst Aschenbrödel im Märchenklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ihren Schuh verlor. Die Präsidentenfrauen Brigitte Macron und Elke Büdenbender besuchen ein Dresdner Gymnasium, um mit den Schülerinnen und Schülern über Cybermobbing zu reden, Frau Macron war Lehrerin. Als Gastgeschenk bekommen beide Honig-Kostproben aus den schuleigenen Bienenstöcken. In Münster wird Emmanuel Macron der Internationale Preis des Westfälischen Friedens verliehen.

Der zeremonielle Rahmen, sagt Protokollchef Baldow, habe eine lange Tradition. Früher seien Monarchen mit einem Ehrengeleit an der Grenze abgeholt worden. Den französischen Präsidenten wird eine Lufteskorte begleiten, sobald er in den deutschen Luftraum einfliegt. Nach der Landung wird er mit Salutschüssen aus Saluthaubitzen begrüßt.

Hamburg, Herbst, Fischbrötchen. Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Blankenese an der Elbe. © dpa/Reuters/Pool/Fabian Bimmer

Auch der Empfang vor Schloss Bellevue erfolgt mit militärischen Ehren. „Das sind althergebrachte Zeichen, in friedlicher Formation dem Gast seine Waffen zu präsentieren. Es bedeutet: Ich empfange den Gast in einem würdigen und festlichen Rahmen.“ Das Gegenüber könne dabei die Waffen des Einladenden inspizieren.

Das wiederum bedeute: Man begegnet sich in friedlicher Absicht. „Das ist internationale Praxis“, sagt Baldow. Dazu gehöre der rote Teppich, das Spielen der Hymnen – zuerst die des Gastes, dann die eigene – und das Abschreiten der Ehrenformation zu einem Präsentiermarsch. Zudem werde die Flagge des Gastes aufgezogen. Schon vorher werden Straßen mit der Trikolore beflaggt sein.

Smoking und Abendkleid

„Ein Kernstück des Besuchs ist das Staatsbankett“, sagte Baldow. Beim festlichen Abendessen würden die Gäste dem ausländischen Staatschef in einem Defilée vorgestellt. Dabei verlese der Protokollchef des Auswärtigen Amtes die Namen der Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Vertreter gesellschaftlicher Institutionen. Rund 130 Gäste seien zum Essen mit Macron eingeladen.

Der Dresscode: Smoking bei den Herren, Abendkleid bei den Damen. Das sei eine „Bekleidungsempfehlung“, sagt Baldow. „Es wird niemand rausgeworfen, der das nicht erfüllt. Aber es trägt natürlich zum festlichen Rahmen bei.“ Unterwegs begleiten Macron 15 Motorräder – die höchstmögliche Zahl. Bei Regierungschefs seien es sieben.

Angesichts der Umstände ist es also unwahrscheinlich, dass es wie zuletzt im vergangenen Herbst bei einer französisch-deutschen Kabinettsklausur Fischbrötchen geben wird.

Macron und seine Frau Brigitte sollen Sonntagmittag in Berlin landen, der erste offizielle Programmpunkt wird ein öffentliches Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Demokratiefest sein, das die Bundesregierung zum 75. Jubiläum im Regierungsviertel ausrichtet.

Noch vor dem Erweisen der militärischen Ehren soll das stattfinden, ein hochsymbolischer Akt für den einzigen Staatsgast, den die Bundesrepublik zu ihrer „Geburtstagsfeier“ einlädt.