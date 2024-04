Tagesspiegel Plus 627 Seiten „Erinnerungen. Mein Leben in der Politik“ : Was man aus Wolfgang Schäubles Buch wissen muss

Er war mehrfach Minister, CDU-Chef, Bundestagspräsident und 51 Jahre lang Parlamentarier. Was sagt Wolfgang Schäuble in seinen posthum erschienenen Erinnerungen über Merkel, Kohl, Merz und Söder?