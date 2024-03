Absicherung am Finanzmarkt : Regierung will 200 Milliarden Aktienkapital für die Rente aufbauen

Christian Lindner und Hubertus Heil wollen am Dienstag mit dem kontrovers diskutierten Renten-Paket an die Öffentlichkeit gehen. Die Pläne sehen eine Kapitaldeckung der Rente am Finanzmarkt vor.