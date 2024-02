Absurde Mini-Wahl mit politischen Folgen? Warum die Bundesparteien so genau auf die Wahlwiederholung in Berlin schauen

Geld und Zeit sind in der Politik ein begrenztes Gut, gerade in Krisenzeiten. Politiker und Parteien wenden sie deshalb ungern für Nebensächlichkeiten auf. Wenn eine Nebensächlichkeit unvermeidbar ist, wird sie sodann zum „wichtigen Signal“ erhoben oder, wie im Fall der Teil-Wiederholung der Bundestagswahl am Sonntag in Berlin, zum „Stimmungstest“ im Land. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erklärt die Abstimmung bei einem Wahlkampfauftritt in der Hauptstadt sogar zum „fetten Ausrufzeichen für das Wahljahr 2024“.