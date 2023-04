Affäre um Springer-Chef „Bild“-Chefredakteurin fordert Entschuldigung von Döpfner

Er soll sich abfällig über Menschen in Ostdeutschland geäußert und versucht haben, die Bundestagswahl zu beeinflussen: Die Veröffentlichungen privater Chats und Mails von Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner sorgen für Aufregung in der Verlagsgruppe.

Nachdem sich bereits kritische Stimmen aus der Politik erhoben haben, nimmt nun auch die „Bild“-Zeitung Stellung zu den Querelen im eigenen Haus.

Laut einem am Freitagabend erschienenen „Bild“-Bericht herrsche unter den Mitarbeitern große Verärgerung. Das Thema werde in der Redaktion emotional diskutiert. Die Redaktion stehe für engagierten Journalismus, welcher unter den Äußerungen Döpfners leiden könnte.

Mit Blick auf die Vorwürfe, Döpfner habe bewusst in die Meinungsbildung der Redaktion eingegriffen, bestreitet die Redaktion, je Weisungen vom Vorstand erhalten zu haben. Das Team stehe für eine Vielfalt an Meinungen und Ansichten. Man sei wie „ein Querschnitt der Gesellschaft“. Die Redaktion betont außerdem ihre Unparteilichkeit, politische Präferenzen würden nicht nach außen getragen.

Die neue Chefredakteurin Marion Horn hatte nach Tagesspiegel-Informationen am Freitag um zehn Uhr in der „Bild“-Konferenz bekannt gegeben, man werde in der Samstagsausgabe auf der dritten Seite über Döpfner so berichten, als sei er der Vorsitzende eines anderen großen Unternehmens. Auch sie hatte zuvor versichert, von Döpfner in über zwanzig Jahren niemals Anweisungen von der Konzernspitze erhalten zu haben.

Döpfner habe Dinge geschrieben, die „absolut nicht in Ordnung sind“, betont Horn in einem Kommentar zu Causa Döpfner, der am Freitagabend prominent auf der Webseite erschien. Die veröffentlichten SMS-Schnipsel stünden jedoch nicht für den Tenor der restlichen „Bild“-Redaktion.

Für Horn stehe die „Bild“-Zeitung für absolute Meinungsfreiheit. Diese Freiheit verteidige auch Mathias Döpfner jeden Tag, Widerständen aus Politik, Wirtschaft und Kultur zum Trotz.

Und dennoch. Auch sie kritisiert den Inhalt der veröffentlichten Chats scharf. Horn wendet sich zuletzt mit einem Appell an Döpfner: „Eigentlich ist eine Entschuldigung fällig, Chef!“