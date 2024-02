Anhaltender Arbeitskampf Die Politik streitet über das Recht auf Streiks

Derzeit kommt es knüppeldick. Am Wochenende waren es erst die Züge, am Donnerstag dann die Flugzeuge an elf Flughäfen und am Freitag nun der Öffentliche Nahverkehr. Deutschland steht still. Nach den Streiks der Lokführer, ruft Verdi die ÖPNV-Beschäftigten bundesweit zum eintägigen Warnstreik auf.

Auch die Politik scheint zunehmend genervt: „Dieser Warnstreik trifft einmal mehr die Berlinerinnen und Berliner“, kritisierte Berlins Regierender Bürgermeister, Kai Wegner (CDU), das Vorgehen von Verdi. Bundesweit müssen Millionen Menschen umplanen, der Wirtschaft entsteht ein Milliardenschaden. Und nicht wenige fragen sich: Müsste man die Gewerkschaften nicht bremsen?

„Niemand will Streiks verbieten“, sagte Gitta Connemann (CDU) dem Tagesspiegel. Allerdings, so Connemann weiter: „Der Streik-Hammer trifft die Falschen. Streik ja – aber nicht so.“ Diese Art von Streik gefährde den Wirtschaftsstandort Deutschland und sei mit Blick auf den Betrieb wichtiger Infrastruktur unverantwortlich. „Streik darf nicht das erste, sondern muss das letzte Mittel sein.“

Die Juristin fordert eine Pflicht, Streiks mindestens vier Tage im Voraus ankündigen zu müssen, damit die Behörden in der Lage seien, einen Notdienst für den Betrieb besonders kritischer Infrastruktur wie Krankenhäuser oder Altersheime zu installieren. „Diese Art von Regeln gelten in anderen Ländern schon lange“

Ein Streikgesetz gibt es in Deutschland nicht

Die Forderung nach einem neuen Streikrecht ist indes schwer umsetzbar. Ein Streikgesetz gibt es in Deutschland nicht. Im Grundgesetz heißt es unter Artikel 9 nur vage: „Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet.“ Ob und wie lange Gewerkschaften zum Streik aufrufen dürfen, beruht auf Richterrecht.

„Praktisch läuft das regelmäßig darauf hinaus, dass Streiks dann verhältnismäßig sind, wenn die Gewerkschaften sagen, dass sie verhältnismäßig sind“, kritisiert der Arbeitsrechtsprofessor Gregor Thüsing. „Die Politik hätte es in der Hand, über ein Streikgesetz Grenzen zu ziehen“, sagte Thüsing dem Tagesspiegel. Der Arbeitsrechtler fordert unter anderem auch, dass ein Streik erst zulässig ist, wenn eine Schlichtung gescheitert ist. Oder dass Streiks frühzeitiger angekündigt und mit umfangreicheren Notdiensten begleitet werden müssten.

Eine solche Beschränkung käme den Arbeitgebern gelegen. Der Geschäftsführer der Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, wünscht sich „Spielregeln für faire, nicht das ganze Land in Geiselhaft nehmende Arbeitskämpfe“. Er habe den Eindruck, dass Streik nicht mehr das letzte Mittel im Arbeitskonflikt sei, sondern das „erste Mittel“, sagte er im Deutschlandfunk. Der Gesetzgeber müsse sich darüber Gedanken machen, „ob er die Verhältnismäßigkeit gesetzlich definiert, ob er Schlichtungsverpflichtungen kodifiziert, ob er Regeln macht, die insbesondere Warnstreiks umfassen“.

Arbeitgeber wünschen sich „faire Spielregeln“

„Streiks in Bereichen wie dem Schienenverkehr betreffen nicht nur die konfliktbeteiligten Arbeitgeber, sondern viele Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen in Deutschland, die sich auf den Personenverkehr und Gütertransport mit der Bahn verlassen“, gibt auch Pascal Kober zu bedenken. Der Liberale ist arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Neben den Zumutungen für die Kunden entstehe auch ein großer wirtschaftlicher Schaden, betont Kober.

Allein der GDL-Streik dürfte eine Milliarde Euro Schaden verursacht haben. „Streiks dieser Art und in diesem Ausmaß werfen deshalb die Frage der Verhältnismäßigkeit auf und damit auch die Überlegung, ob gesetzliche Regelungen notwendig sind“, sagte Kober dem Tagesspiegel. „Ein Umstand, den es zumindest zu prüfen und abzuwägen gilt. Dazu gehört, ob beispielsweise zunächst ein Schlichtungsverfahren greifen sollte.“

Doch beim zuständigen Bundesarbeitsministerium blitzen Arbeitgeber, Union und FDP ab. Die entlang des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes entwickelte arbeitsgerichtliche Rechtsprechung zur Zulässigkeit von Arbeitskampfmaßnahmen habe sich in der Praxis grundsätzlich bewährt, heißt es im Ministerium auf Anfrage, das zeige sich auch in den im internationalen Vergleich geringen streikbedingten Arbeitsausfällen. „In dieses austarierte Gesamtgebilde des richterrechtlichen Arbeitskampfrechts sollte nicht durch Sonderregelungen für bestimmte Bereiche eingegriffen werden“, sagte ein Ministeriumssprecher dem Tagesspiegel.

Viele Flüge wurden an diesem Donnerstag gestrichen, wie hier am Flughafen von Düsseldorf. © IMAGO/Markus Matzel/IMAGO/Markus Matzel

Das sieht auch Sebastian Roloff so. Er ist arbeitsmarktpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied des SPD-Parteivorstandes. „Das Streikrecht ist ein wichtiges Grundrecht und entscheidender Faktor für faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen“, sagte Roloff dem Tagesspiegel. „Die Tarifautonomie ist Kern der sozialen Marktwirtschaft und des wirtschaftlichen Erfolgs in Deutschland.“ Und im Vergleich zu anderen Ländern wie Frankreich, Dänemark, Kanada oder sogar Großbritannien werde hier relativ wenig gestreikt, „dementsprechend verbietet sich eine Einschränkung.“

Auch in der Union gibt es Widerstände gegen eine Einschränkung des Streikrechts. „Finger weg vom Streikrecht“, mahnte Karl-Josef Laumann, Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) und Sozialminister in NRW, dem Handelsblatt. Das Streikrecht sei ein hohes Gut und helfe den Arbeitnehmern, auf Augenhöhe zu verhandeln.