Anti-Trump-Wahlkampf? Wie Scholz von der Feindseligkeit des US-Republikaners profitieren kann

Ausgerechnet Olaf Scholz scheint eine Schwäche zu haben für Schlachtrufe aller Art. In Zeiten höchster Energiepreis-Not versprach der Bundeskanzler den Bürgern im Sommer 2022 mit den Worten des berühmten Fan-Gesangs des FC Liverpools: „You’ll never walk alone“ – niemand werde in diesem Land mit seinen Problemen alleine gelassen.

Bei einem Besuch des neuen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk im Kanzleramt am Montagabend bediente sich Scholz in einem Moment der Krise erneut am breiten Sprüche-Repertoire der europäischen Kulturgeschichte: „Einer für alle, alle für einen!“, las der Bundeskanzler da vom Blatt ab. Es ist der weltbekannte Musketier-Spruch von Alexandre Dumas, der von verschworenem Kampfgeist zeugen soll.

Trump ermuntert Putin zum Angriff auf Nato-Staaten

Die Musketiere der Neuzeit, das sind in diesem Fall die Nato-Staaten. Bedroht sieht der Kanzler den Zusammenhalt des 1949 gegründeten Verteidigungsbündnisses durch Aussagen des alten und womöglich auch künftigen US-Präsidenten Donald Trump.

„Nein, ich würde euch nicht beschützen“, hatte Trump bei einem Wahlkampfauftritt im US-Bundesstaat South Carolina in Richtung jener Nato-Staaten gesagt, die weniger als die vereinbarten zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung ausgeben. Er würde Russland, sagte Trump noch, „sogar dazu ermutigen zu tun, was auch immer zur Hölle sie wollen“. Die Empörung ist seither groß. Einer gegen alle, alle gegen einen.

Seite an Seite: Bundeskanzler Scholz (r.) und Polens Ministerpräsident Donald Tusk am Montagabend in Berlin. © IMAGO/Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler

Besonders die baltischen Staaten und Polen fühlen sich vom russischen Diktator Wladimir Putin bedroht – und zeigen sich daher von Trumps Aussagen besonders verstört. Sie halten zwar die Zwei-Prozent-Vereinbarung seit Jahren ein, grenzen aber direkt an russisches Staatsgebiet und den sogenannten Suwalki-Korridor zwischen Belarus und der russischen Exklave Kaliningrad. Hier wird am ehesten ein möglicher russischer Angriff erwartet.

Olaf Scholz nutzte den Besuch des neuen liberal-konservativen Ministerpräsidenten Polens deshalb für deutliche Worte in Richtung Trump: „Jede Relativierung der Beistandsgarantie ist unverantwortlich und gefährlich. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder ,dealen’. Wir stärken die Nato weiter, für die Sicherheit Europas!“

Den Namen des Republikaners nahm er nicht in den Mund. Zur Sicherheit postete das Kanzleramt Scholz’ Worte aber auch nochmal in Englisch auf der Nachrichtenplattform X.

Überlegter Kanzler versus politischer Hitzkopf?

Scholz gegen Trump. Überlegter Kanzler versus politischer Hitzkopf. Ein solches Gegeneinander hatte schon die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel weltweit strahlen lassen. Als „Führerin der freien Welt“ wurde Merkel zwischenzeitlich betitelt, selbst ein Drittel der US-Amerikaner gestand kurz nach Trumps erstem Amtsantritt lieber ihr diesen Titel zu als ihrem eigenen Staatschef. Auch in Deutschland nützte der CDU-Politikerin dieser Ruf.

Für Scholz könnte sich die politische Sorge angesichts einer möglichen zweiten Präsidentschaft des Republikaners so in eine persönliche Chance verwandeln. Frei nach Alexandre Dumas könnte Scholz also die Rolle des Athos unter den Nato-Musketieren zugehen: Dieser wird unter den Musketieren als Anführer gesehen, kämpft entschlossen gegen Ungerechtigkeit, bleibt respektvoll vor dem Gegner. Scholz, der Anti-Trump. Diese Rolle kann dem Sozialdemokraten auch im Wahlkampf helfen.

Ein starres Festhalten an Schuldenobergrenzen kann letztendlich unsere Sicherheit und die unserer Partner gefährden. Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion

Zur Wahrheit zählt aber wohl auch, dass die Reaktion aus Deutschland deshalb so deutlich ausfällt, weil die Bundesrepublik stärker als andere auf die Sicherheitsarchitektur der Nato angewiesen ist. Großbritannien und Frankreich, jeweils selbst Atom-Mächte, reagierten deutlich gelassener auf die Trump-Aussagen.

Hinzu kommt: Deutschland selbst unterbot jahrelang das Zwei-Prozent-Ziel und erreicht es zurzeit vor allem wegen des Bundeswehr-Sondervermögens, das 100 Milliarden Euro an Verteidigungsausgaben zusätzlich ermöglicht. 2027 ist das Geld wohl aufgebraucht. Wenn der Topf leer ist, fällt Deutschland wieder unter das Zwei-Prozent-Ziel – und mehr Geld scheint durch das eiserne Beharren auf der derzeitigen Schuldenbremse nicht in Sicht. Was dann?

In der eigenen Partei kommt Scholz’ Deutlichkeit gut an. Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sagte dem Tagesspiegel: „Trumps Äußerungen sind gewissermaßen ein ,Wake-up Call’ und machen deutlich, dass wir Europäer mehr für unsere eigene Sicherheit tun müssen.“

Das gelte, so Schmid, auch für Deutschland selbst. Schmid macht deutlich, worum es Scholz mit seinen Aussagen letztlich wohl auch geht: „Ein starres Festhalten an Schuldenobergrenzen kann letztendlich unsere Sicherheit und die unserer Partner gefährden.“ Einer für alle, alle ...