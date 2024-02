Antisemitismus-Beauftragter Felix Klein „Wir hören immer wieder von antisemitischen Vorfällen im Umfeld der Freien Universität Berlin“

Herr Klein, in Berlin-Mitte hat ein muslimischer Student der Freien Universität Berlin (FU) seinen jüdischen Kommilitonen, Lahav Shapira, angegriffen und schwer verletzt – offenbar weil Shapira Pro-Palästina-Aktionen auf dem Campus kritisiert hat. Sind Juden an deutschen Universitäten nicht mehr sicher?

Israelbezogener Antisemitismus gehört für deutsche Jüdinnen und Juden zum Alltag. Das findet auch an den Universitäten statt. Bildung allein schützt nicht gegen Antisemitismus. Die Universitätsleitungen müssen dafür sorgen, dass so etwas nicht geduldet wird. An der FU Berlin haben jüdische Studierende mehrfach beklagt, dass sich die Universität nicht genug dagegen tut.