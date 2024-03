„Arriviert, gebildet und mit klarer Linkstendenz“ Viele Demonstranten gegen Rechts wählen grün – und lehnen ein AfD-Verbot ab

Die sogenannte schweigende Mitte ist in Deutschland parteipolitisch schwer umkämpft. Zuletzt soll sie, so konnte man vielfach lesen, „aufgestanden“ sein gegen Rechtsextremismus und die AfD. Millionen Menschen demonstrierten in ganz Deutschland, in Städten, in Dörfern, in Ost und West. Doch wer sind diese Menschen wirklich? Geht „die Mitte“ auf die Straße?

Zumindest bei Protesten im Süden von Baden-Württemberg waren die Teilnehmer mehrheitlich Wähler der Grünen und positionierten sich in der Mitte, vor allem aber links der Mitte der Gesellschaft. Viele der Demonstrantinnen und Demonstranten gingen das erste Mal überhaupt auf die Straße. Und eine große Zahl lehnen ein Verbotsverfahren gegen die AfD ab.

CDU-Wähler waren auf den Demos weniger vertreten als in der Bevölkerung

Das haben Forscher der Universität Konstanz in Zusammenarbeit mit der Denkfabrik „Progressives Zentrum“ in einer der ersten Studien zur Zusammensetzung des Protests herausgefunden. Dafür wurden Ende Januar 500 Teilnehmer bei drei Demonstrationen in Konstanz, Singen und Radolfzell befragt. Die Ergebnisse liegen dem Tagesspiegel vorab vor.

61% der befragten Demonstranten waren Grünen-Wähler.

61 Prozent der Befragten auf den Protesten waren Wähler der Grünen. 18 Prozent wählten SPD, acht Prozent die CDU und die Linkspartei, drei Prozent FDP. Vor allem die Grünen sind damit deutlich überrepräsentiert, CDU-Wähler dagegen deutlich weniger vertreten als im Bevölkerungsschnitt. Die Studien-Autoren Marco Bitschnau und Sebastian Koos beschreiben die Teilnehmer als im Schnitt „arriviert, gebildet und mit klarer politischer Linkstendenz“.

Proteste bilden nur einen Teil der Mitte ab

65 Prozent der Teilnehmer verorten sich demnach als „Mitte-links“, 26 Prozent als „Mitte“, drei Prozent als „Mitte-rechts“. Hinzukommen fünf Prozent, die sich als „Linksaußen“ verorten. Kaum repräsentiert sei dagegen die „abstiegsbesorgte untere Mittelschicht“, wie die beiden Soziologen schreiben. Insofern würden die Proteste nur einen „Teil der Mitte“ abbilden.

Den Mehrheitsbegriff mag man also in Zweifel ziehen – das Attribut schweigend erscheint aber insoweit vertretbar, als es sich allem Anschein nach überwiegend um Menschen handelt, die zum ersten Mal von dieser politischen Ausdrucksform Gebrauch machen. Marco Bitschnau und Sebastian Koos, Soziologen

Diese Schieflage sehen die Autoren einerseits durch die Forschung begründbar. So gebe es in politisch rechtsgerichteten und ärmeren Milieus eine insgesamt geringere Protestbereitschaft.

Allerdings könnte auch die Ausrichtung der Proteste ihren Teil dazu beitragen: So drohe die Grenze zwischen Rechtsextremismus und Konservatismus auf den Demonstrationen zu verrutschen, was Menschen rechts der Mitte fernhalte. Von einigen Protesten waren Politiker konservativer Parteien ausgeschlossen worden.

Positiv heben die Autoren hervor, dass die Demonstrationen, die durch Recherchen der Plattform „Correctiv“ zu rechtsextremistischen Vertreibungsplänen ausgelöst worden waren, offenbar sehr viele Menschen zum ersten Mal auf die Straße getrieben haben. 40 Prozent der Teilnehmer hatten noch nie zuvor demonstriert, mehr als die Hälfte seit mehr als fünf Jahren nicht. Zwei Drittel waren noch nie gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen.

Viele Teilnehmer lehnen ein AfD-Verbot ab

Die beiden Autoren schließen daraus mit Bezug auf die Erzählung der „schweigenden Mitte“ der Gesellschaft: „Den Mehrheitsbegriff mag man also in Zweifel ziehen – das Attribut schweigend erscheint aber insoweit vertretbar, als es sich allem Anschein nach überwiegend um Menschen handelt, die zum ersten Mal von dieser politischen Ausdrucksform Gebrauch machen.“

34% der Befragten lehnen ein AfD-Verbot ab.

Überraschend geraten die Erkenntnisse zur Haltung gegenüber der AfD: Ein AfD-Verbotsverfahren wird nur von 30 Prozent der Menschen befürwortet, 34 Prozent lehnen es ab. Der Rest ist unentschieden.

Eine Mehrheit befürwortet dagegen Verbotsverfahren gegen einzelne, besonders radikale Landesverbände und oder rechtsextremistische Jugendorganisation der Partei. Mehr als 55 Prozent der Befragten wollen mit den Wählern der Partei ins Gespräch kommen, nur jeder Elfte plädiert für Ausgrenzung.

Fraglich ist bislang, ob sich die Erkenntnisse der Forscher auf das Bundesgebiet verallgemeinern lassen. So sind Grünen-Wähler in Baden-Württemberg im Bundesvergleich deutlich überrepräsentiert. Die Bevölkerungszusammensetzung in den untersuchten Orten ist kaum mit Metropolen wie Hamburg und Berlin oder Dörfern im Osten des Landes zu vergleichen.

Auch die Autoren selbst sprechen deshalb von einer „Momentaufnahme“, die Proteste seien „hochgradig dynamisch“. Zumindest jedoch zeigen die Zahlen, dass das Erstarken rechtsextremistischer Kräfte im Land offenbar vielen das Schweigen genommen hat. Die Autoren schlussfolgern: „Schon jetzt haben die Proteste auf der Symbolebene mehr erreicht, als es viele Beobachter:innen für möglich gehalten haben.“