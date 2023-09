Asylpolitik, Mieten, Rente Was packt die Bundesregierung noch an?

Dass die Regierung besser ist als ihr Ruf, zeigt ihre Halbzeitbilanz. Mehr als 60 Prozent der 453 Regierungsversprechen, haben die Koalitionäre zwei Jahre nach der Bundestagswahl am 26. September 2021 umgesetzt.

Das zeigt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Zur Bilanz gehören die Reform des Bürgergelds, der Fachkräfteeinwanderung und ein ganzes Bündel an Maßnahmen zu Verfahrensbeschleunigungen für Klimaschutz- und Infrastrukturprojekte.

Und was hat die Regierungskoalition noch vor? Was steht noch an? Ein Überblick.

Asylpolitik

Besonders hart wird in der Migrationspolitik um den richtigen Kurs gerungen. Eigentlich hatte die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag eine Rückführungsoffensive versprochen. Eine Abschiebungsoffensive also.

Doch weil viele Länder ihre Staatsbürger nicht einfach zurücknehmen, ist das sehr kompliziert. Mit Georgien und der Republik Moldau wird es künftig sogenannte Migrationsabkommen geben, zudem werden sie als sichere Herkunftsstaaten eingestuft. Ob viele andere Länder dem Beispiel folgen werden? Fraglich.

Die Bundesregierung hat den Sonderbevollmächtigten Joachim Stamp (FDP) eingesetzt, um weitere Migrationsabkommen zu verhandeln, doch bislang ist der Erfolg überschaubar. Das muss sich ändern, wenn die Ampel zum Ende der Legislatur eine positive Bilanz ihrer Migrationspolitik ziehen will.

Wegen der hohen Zahlen von Asylbewerbern – zusätzlich zu den Geflüchteten, die vor dem russischen Angriffskrieg nach Deutschland flüchten mussten – sind Kommunen vielerorts überfordert. Besonderer Streitpunkt zwischen den Ländern und der Bundesregierung ist die finanzielle Unterstützung der Kommunen. Die Länder fordern eine Pro-Kopf-Pauschale vom Bund, die sich dynamisch an die Lage anpasst. Die Regierung lehnt das ab. Spätestens beim Bund-Länder-Treffen im November kommt das Thema wieder auf die Tagesordnung.

Rente

Ein erstes Rentenpaket mit kleineren Anpassungen hat die Koalition bereits erledigt, nun ist bald mit einem Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für das angekündigte Rentenpaket II zu rechnen. Dann wird es um die großen Linien gehen. Wie im Koalitionsvertrag verabredet, soll ein Rentenniveau von 48 Prozent dauerhaft gesichert werden.

Außerdem wird es einen Einstieg in die Aktienrente geben: Der Staat soll unter dem Namen Generationenkapital Geld anlegen – mindestens zehn Milliarden Euro pro Jahr –, um mit den Erträgen das Rentensystem langfristig zu stabilisieren.

Es klingt nach einer enormen Summe und ist doch wenig, so gewaltig sind die Größenordnungen, um die es bei der Rente geht. Der Einfluss auf den Beitragssatz ist sehr überschaubar. Dennoch ist es eine grundsätzliche Neuerung. Eine Säule, die es bisher im umlagefinanzierten System nicht gab.

Das Generationenkapital ist ein Herzensprojekt von Finanzminister Christian Lindner und seiner Partei, der FDP. So wie grundsätzlich am Finanzmarkt gilt: je mehr Risiko, desto mehr potenzieller Ertrag. Doch wie viel Risiko ist vertretbar und wo fängt das Zocken an? Je nachdem, wie die Pläne genau aussehen, ist mit mehr oder weniger Widerstand von Gewerkschaften und Sozialverbänden zu rechnen.

Sorgerecht und Väterzeit

Auch in der Familienpolitik gibt es wichtige Vorhaben für den Rest der Legislaturperiode. Das kleine Sorgerecht, das zum Beispiel Patchwork-Eltern bekommen können, soll modernisiert werden und nicht mehr wie bisher nur innerhalb einer Ehe möglich sein.

Zu den Themen Eizellspende und altruistische Leihmutterschaft tagt eine Kommission, ebenso zur denkbaren Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Auch innerhalb der Koalition gibt es hier sehr unterschiedliche Positionen. Früher oder später werden sie vermutlich ausdiskutiert.

Wenn die Koalition in ihrer zweiten Halbzeit so viel schafft wie in der ersten Halbzeit, dann wird sie eine exzellente Schlussbilanz haben. Robert Vehrkamp, Autor der Studie von der Bertelsmann-Stiftung

Und dann ist da noch die Idee einer zweiwöchigen bezahlten Freistellung für Vater oder Co-Mutter nach Geburt eines Kindes, per Umlage von den Arbeitgebern finanziert. Das Vorhaben hängt in der Warteschleife. Und das, obwohl Deutschland bereits in Verzug ist, eine EU-Richtlinie zum Thema umzusetzen. Ausgang ungewiss.

Strommarktdesign

Gerade im Bereich Klimaschutz wurden viele Vorhaben der Ampel bereits umgesetzt, zum Beispiel das lange umstrittene Heizungsgesetz. Doch eine Reform, die schon zu Beginn der Ampelkoalition sinnvoll gewesen wäre, ist die Modernisierung des Strommarktdesigns. Denn bislang gilt das „Merit-Order-Prinzip“, das einer breiten Öffentlichkeit im vergangenen Jahr bekannt wurde.

Demnach richtet sich der Strompreis nach dem teuersten Anbieter. Wird ein Teil des Stroms also teuer mit Gas produziert, kostet auch der billigere Solarstrom so viel. So verteuerte sich der Strom 2022 im Zuge des Ukrainekriegs und den Preissprüngen beim Erdgas erheblich.

Trotzdem lässt die angekündigte Reform des Strommarktdesigns weiter auf sich warten, denn im europäischen Stromnetzverbund muss eine solche Reform eng mit der EU abgestimmt werden.

Mieten

Der Baugipfel ist gerade vorbei, doch strengere Regeln zum Schutz für Mieterinnen und Mieter lassen weiter auf sich warten. Dabei hat sich die Ampel im Koalitionsvertrag auf zahlreiche Maßnahmen verständigt, etwa ein Absenken der Kappungsgrenzen auf elf Prozent. Bislang dürfen Vermieter innerhalb von drei Jahren die Miete um maximal 20 Prozent steigern, in vielen Städten liegt das Maximum bei 15 Prozent.

Eine weitere Absenkung blockiert die FDP seit Monaten, weil sie im Gegenzug von der SPD verlangt, das sogenannte „Quick-Freeze“-Verfahren, statt einer Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Auch die vereinbarte Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 hängt fest. Stand jetzt läuft das Instrument, das festlegt, dass neue Mietverträge nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfen, Ende 2025 aus.

Auszahlung des Klimagelds

Die Ampel wollte einen „sozialen Kompensationsmechanismus“ entwickeln, um künftige Preisanstiege für Bürgerinnen und Bürger abzufedern. Die Idee dahinter: In den kommenden Jahren sollen Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas durch einen CO₂-Preis immer teurer werden. Zum Jahreswechsel wird der Preis von 25 auf 40 Euro pro Tonne CO₂ steigen.

Dadurch wird aber nicht nur das Tanken und Heizen teurer, sondern auch Lebensmittel, die zum Beispiel transportiert werden müssen. Für den sozialen Ausgleich sollen die Einnahmen des CO₂-Preises daher als Klimageld wieder an die Bürger zurückgezahlt werden.

Doch noch ist das Instrument in weiter Ferne, denn es gibt noch nicht einmal einen Auszahlungsmechanismus, den der Staat direkt zu allen Bürgerinnen und Bürgern hat. Diesen hat Finanzminister Christian Lindner nun bis Ende 2025 versprochen.

Unterstützung der Ukraine

In der Außen- und Verteidigungspolitik bestimmen Krieg und Krisen die Agenda der Koalition, nicht der in dieser Hinsicht veraltete Koalitionsvertrag. Aktuell muss die Ampel-Regierung klären, ob sie der Ukraine Taurus-Marschflugkörper liefern wird oder nicht.

Nach der Entscheidung der USA, Kiew mit ATACMS-Raketen auszustatten, steht Deutschland mal wieder unter Zugzwang. Vertreter von Union, FDP und SPD machen halten sich bedeckt. Wollte Scholz nicht stets im Geleitzug mit den USA agieren? Der Taurus wird wegen seiner Reichweite oft mit den ATACMS-Raketen verglichen.

20 Milliarden Euro beträgt die jährlich benötigte Summe für den Ausbau des Wehretats.

Deutschland wird weiter Milliarden Euro in die Ukraine pumpen, militärisch, zivil und wirtschaftlich. Sollte die nächste US-Regierung ab Januar 2025, pünktlich im Bundestagswahl-Jahr, ihr Engagement zurückfahren, wäre Berlin mehr denn je gefragt.

In der Außenpolitik bereitet sich Berlin auf ein Szenario à la Donald Trump II vor, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und der Transatlantik-Beauftragte Michael Link (FDP) knüpfen Bande zu republikanischen Politikern; darauf hatte man vor Trumps Wahlsieg 2017 verzichtet.

So oder so muss Deutschland mehr in Verteidigung investieren, um das von der Nato gesetzte Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen. Noch hilft beim Wehretat das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, das Scholz in seiner „Zeitenwende“-Rede proklamiert hatte. Doch spätestens 2028 ist das ausgegeben. Bereits im Frühjahr 2024 muss in der mittelfristigen Finanzplanung für die nächsten Jahre deutlich werden, wie danach das Geld zusammenkommen soll.

Erforderlich ist ein Ausbau des Wehretats um mindestens 20 Milliarden Euro jährlich. Wo soll das Geld herkommen? Wie will die SPD gewährleisten, dass im größten Einzelplan, dem Sozialen, nicht gekürzt wird?

Was nicht kommt

Zwei Projekte aus dem Koalitionsvertrag hat die Ampel bereits beerdigt: In dieser Woche hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekündigt, dass die höheren Energiestandards für Häuser, die die Ampel eigentlich ab 2025 einführen wollte, nun doch nicht kommen sollen.

Auch, dass der verbesserte Familiennachzug für Geflüchtete, die zwar schutzbedürftig sind, aber nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallen, kommt, ist unwahrscheinlich – die FDP hat angekündigt, einer solchen Reform nicht zustimmen zu wollen und auch Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat erklärt, diese stehe momentan nicht an.