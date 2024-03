Attraktiverer Beruf mit mehr Kompetenzen So will Lauterbach den Pflegenotstand verhindern

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Trotz der enormen Belastung in der Corona-Pandemie haben Pflegerinnen und Pfleger nicht massenhaft gekündigt. Zu diesem Fazit kam Anfang Januar eine Studie des IAB-Instituts der Bundesagentur für Arbeit.

Einen Grund für Entwarnung gibt es allerdings nicht. Denn auch ohne Kündigungswelle verzeichnet kaum eine Branche einen so großen Personalmangel wie die Pflege. Er droht in den kommenden Jahren immer mehr zuzunehmen. Denn durch die alternde Gesellschaft müssen immer mehr Alte gepflegt werden, während immer weniger Junge diesen Job erledigen können. Das Beratungsunternehmen PwC schätzt deshalb, dass 2030 über 300.000 Beschäftigte in der Kranken- und Altenpflege fehlen werden.

Um ein langsames Ausbluten der Pflege zu verhindern, will Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Beruf nun aufwerten. Am Mittwoch besprach der SPD-Minister mit den Spitzen der Gesundheits- und Pflegebranche sein geplantes Pflegekompetenzgesetz, dass es Pflegekräften ermöglichen soll, viele ärztliche Tätigkeiten zu übernehmen. Insbesondere für viele Fachkräfte aus dem Ausland, ohne die Deutschland einen Pflegenotstand kaum verhindern kann, würde die Arbeit in deutschen Krankenhäusern dadurch deutlich attraktiver.

Ärzte sollen entlastet werden

Denn in vielen Ländern wird die Pflege längst an Universitäten gelehrt. Deutsche Krankenhäuser bieten derzeit keine Stellen, die dieser Ausbildung entspricht. Nun sollen Pflegefachpersonen mit Berufsabschluss auf Master-Niveau zur eigenverantwortlichen Ausübung von Heilkunde befähigt werden. Anders als in vielen anderen europäischen Ländern ist das Pflege-Studium an deutschen Fachhochschulen und Universitäten erst vor kurzem angelaufen. Mit dem Pflegekompetenzgesetz schafft Lauterbach jetzt auch die dazu passenden Berufsbilder.

Pflegerats-Präsidentin Christine Vogler unterstützt Karl Lauterbachs Pläne für eine Pflegereform. © imago/photothek/IMAGO/Lorenz Huter

Letztlich sollen damit auch Ärzte entlastet werden. Statt ihnen sollen künftig Pflegerinnen und Pfleger die komplexe Wundversorgung bei Diabetes-Füßen übernehmen. Auch die Gabe von Medikamenten dürften Pflegekräfte nach der Reform übernehmen. Endlich könnten Pflegende auch selber Katheder verordnen und verlegen. Und zur Feststellung höherer Pflegegrade müsste nicht stets der medizinische Dienst kommen.

Lauterbach will mit seiner Reform also ein besseres Zusammenspiel zwischen Ärzten und Pflegenden erreichen, um die Versorgung von Patienten trotz schwindendem Personal weiter zu gewährleisten. Höher qualifizierte Pflegekräfte sollen nach den Vorstellungen des Ministers auch die Leitung von neuen Mini-Kliniken übernehmen dürfen, die im Zuge der Krankenhausreform entstehen sollen.

Linke warnt vor „Billigärzten“

Bis zur Sommerpause will Lauterbach einen Referentenentwurf vorlegen. „Wir wollen das Gesetz mit Praktikern entwickeln“, sagte der Gesundheitsminister. In der zweiten, bislang noch nicht näher umrissenen Säule des Gesetzes will Lauterbach eine „stambulante Versorgung“ einführen – eine Mischung aus ambulanter und stationärer Versorgung.

Seiner Vorstellung nach sollen damit Menschen versorgt werden, die zwar nicht mehr allein leben können, aber auch noch nicht in ein Pflegeheim ziehen wollen. „In Deutschland fehlt aktuell eine Mischform“, so der Minister. Ergänzt werden soll hier das Modell der Seniorenresidenzen. Wie genau diese Mischform aussehen soll, will Lauterbach mit seinen Beamten und Praktikern aus dem Gesundheitswesen noch intensiv diskutieren.

Mehr Verantwortung und mehr Aufgaben bedeuten mehr Gehalt. Ates Gürpinar, pflegepolitische Sprecher der Linken

Christine Vogler, die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, lobte die geplante Reform. „Das Pflegekompetenzgesetz markiert einen entscheidenden und positiven Schritt in der Politik. Es stärkt die Pflegeprofession und macht den Beruf attraktiver“, sagte sie. Vogler betonte, dass viele Pflegekräfte bereits heute die nötigen Fähigkeiten haben, um die zusätzlichen Aufgaben zu übernehmen.

Auch Ates Gürpinar, der pflegepolitische Sprecher der Linken, findet es richtig, „wenn gut ausgebildete Pflegekräfte in Deutschland endlich das tun dürfen, was sie schon lange fachlich können“. Gürpinar fordert zugleich, dass sich Lauterbachs Reform auch auf den Gehaltszettel der Beschäftigten auswirkt. „Mehr Verantwortung und mehr Aufgaben bedeuten mehr Gehalt“, sagte er. Ansonsten laufe das Pflegekompetenzgesetz darauf hinaus, Pflegekräfte als Billigärzte zu missbrauchen.