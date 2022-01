Es ist ein enormer Schwenk, den Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse am Montag vollzogen hat – weil sie ihn vollziehen musste. Die Präsenzpflicht an den Schulen ist ausgesetzt, ab sofort und zunächst bis Ende Februar. Bis zuletzt waren Busse und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey strikte Verfechterinnen der Präsenzpflicht. Doch gegen den jüngst noch einmal gewaltig gewachsenen Druck aus der Elternschaft, vorgebracht zum Beispiel von elf der zwölf Bezirkselternausschüsse, war diese nicht mehr durchzusetzen.

Die Inzidenzen bei Kindern sind in Berlin in irrwitzige Höhen geklettert, dazu kam am Wochenende ein großes Chaos, ausgehend von der Ankündigung der Berliner Amtsärzte, künftig an Schulen nicht einmal mehr Kontaktpersonen in Quarantäne schicken zu wollen. Als am Montag der Schultag begann, war unklar, was überhaupt gilt. Keine Quarantäne mehr, aber Präsenzpflicht? Die Situation wurde immer absurder.

Busse hatte von Tag zu Tag mehr zu verlieren

Senatorin Busse hat nun den Ausweg gesucht aus einer Lage, in der sie von Tag zu Tag mehr zu verlieren hatte. Geholfen haben wird das Vorgehen des Linken-Fraktionschefs Carsten Schatz. Er hatte Busse eine goldene Brücke gebaut, indem er öffentlich darauf hinwies, das Korrigieren einer Position in dieser schwierigen Situation sei keine politische Niederlage.

Busses Entscheidung ist richtig, und sie war überfällig. Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass eine Aufhebung der Präsenzpflicht etwas ganz anderes ist als eine Schulschließung: Die Kinder, die zu Hause nicht gut aufgehoben sind und dort nicht das sprichwörtliche warme Mittagessen bekommen, werden aller Voraussicht nach nicht als erste zu Hause bleiben. Eine Aufhebung der Präsenzpflicht schafft vielmehr für jene Eltern Entlastung, die sich gut um ihre Kinder kümmern, die voller Sorgen sind angesichts des rasanten Infektionsgeschehens an den Schulen – und die für die ganze Schulgemeinschaft zur Entlastung der Lage beitragen können, indem sie ihre Kinder nun zu Hause lassen.

Die Lage an den Schulen nämlich ist und bleibt dramatisch. Ob es um Luftfilter oder um digitale Infrastruktur geht: An allen Fronten fehlen die Voraussetzungen für einen vernünftigen Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen. Monatelange wurde das alles verschleppt, weil es für die Verantwortlichen der bequemere Weg war, nur immer wieder gebetsmühlenartig zu betonen, die Schulen würden dieses Mal aber wirklich offenbleiben, und zwar in Präsenz.

Dabei ist ein regulärer Betrieb längst nicht mehr gegeben. In manchen Klassen sind noch zehn Kinder anwesend, die übrigen 15 sitzen auf sich gestellt zu Hause. In der Senatsstatistik zählt das als regulär beschulte Lerngruppe. Die zahlenmäßigen Ausfälle bei Lehrer:innen und Erzieher:innen sind enorm, vor Sekretariaten sitzen weinende Kinder, die nach einem positiven Schnelltest darauf warten, von ihren Eltern abgeholt zu werden.

Das Personal hat das alles irgendwie zu managen, hier kommen Wut, Frust und Verzweiflung der Eltern ungefiltert an. Doch in den Schulen arbeiten keine robusten UN-Peacekeeping-Truppen, sondern Pädagog:innen, von denen seit bald zwei Jahren weit mehr verlangt wird als statthaft wäre. Sie werden ins Risiko geschickt, auch die Älteren, auch die Vorerkrankten. Natürlich gibt es bei ihnen (Durchbruchs-)Infektionen, und nicht alle davon enden gut. Es ist ein Wahnsinn, dass das sogar beim jetzigen Infektionsgeschehen als selbstverständlich zu erbringendes Opfer vorausgesetzt wird.

Und auch für die Eltern ist die Zwangslage groß wie nie. Präsenzpflicht hin oder her: Solange Schulen (und Kitas) als offen gelten, sind sie im Beruf voll in der Pflicht. Insofern ist die aktuelle Entscheidung für die Politik auch ein billiger Ausweg.

In der Bund-Länder-Runde geht es unterdessen um „Öffnungsperspektiven“. In den Ohren vieler an der Schulfront dürfte das wie Hohn klingen.