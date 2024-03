Biografie über Olaf Scholz „Distanzpolitiker“ mit politisch wilder Vergangenheit

Vor ziemlich genau 40 Jahren, am 4. Januar 1984, sitzen sich Olaf Scholz und Egon Krenz gegenüber. Scholz ist damals stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos. Krenz gehört damals dem SED-Politbüro an, wenig später wird er Stellvertreter des DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Fünf Jusos werden in Ost-Berlin von der SED empfangen, so ist das üblich in den 1980er Jahren. In ihrer Vorbereitung des Termins pries der SED-Nachwuchs FDJ die Jusos für ihren Einsatz „für Abrüstung ohne taktische Rücksichtnahme auf imperialistische Gesamtinteressen“.