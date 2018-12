Nach US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat auch der US-Sondergesandte für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Brett McGurk, seinen Rücktritt erklärt. Das bestätigte das Außenministerium am Samstag in Washington. McGurk lege sein Amt am 31. Dezember nieder, hieß es.

In einer Email an seine Kolleginnen und Kollegen, aus der die "New York Times" zitierte, nannte McGurk als Grund für seinen Abgang die Entschediu8ng von Präsident Donald Trump, Truppen aus Syrien abzuziehen. "Die Entscheidung des Präsidenten war ein Schock. Sie war die totale Umkehr der Politik, die uns verkündet wurde", schrieb McGurk demnach. Die Partner im Kampf gegen den IS hätte die Entscheidung verwirrt und fassungslos gemacht.

"Ich habe letztlich entscheiden, dass ich die neuen Anweisungen nicht ausführen kann, ohne meine Integrität zu verlieren", schrieb McGurk.

Der Befehl Trumps war auch der Anlass für den Rücktritt von Minister Mattis am Freitag. (Reuters, Tsp)