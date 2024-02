„Buh“-Rufe, Hupkonzerte, brennende Reifen : Bauern blockieren Straße bei Besuch von Grünen-Chefin Lang in Magdeburg

Ricarda Lang war am Samstag in Magdeburg, um an einer Veranstaltung ihrer Partei teilzunehmen. Dabei störten Landwirte ihre An-und Abreise massiv.