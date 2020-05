Der Bundesnachrichtendienst (BND) muss seine Kommunikationsüberwachung im Internet besser kontrollieren lassen. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag entschieden und damit den Verfassungsbeschwerden unter anderem von Reporterinnen und Reportern aus dem Ausland stattgegeben. Der BND arbeitet als Auslandaufklärung für die Bundesregierung und Parlamentarier und hat seinen Sitz in Berlin.

Verschiedene Bestimmungen zur Regelungen der Internet-Aufklärung sind nach den Worten des Gerichtspräsidenten Stephan Harbarth nicht mit den Grundrechten vereinbar. Die Vorschriften gelten jedoch vorübergehend weiter bis längstens zum 31. Dezember 2021. Die Regelungen seien sowohl formell wie inhaltlich verfassungswidrig, sagte Harbarth bei der Urteilsverkündung. Auch Ausländer im Ausland seien durch das deutsche Grundgesetz geschützt.

Bei der so genannten strategischen Fernmeldeaufklärung leitet der BND an Internetknoten Kommunikationsdaten aus und durchforstet sie mithilfe von Suchbegriffen. Von täglich mehr als 100.000 gezielt erfassten Informationen bleiben am Ende eines teilweise automatisierten Verfahrens durchschnittlich 260 als relevant eingestufte Meldungen. Diese Praxis besteht seit Jahren, doch erst 2017 hat sie der Bundestag nach den Enthüllungen des US-Geheimdienstlers Edward Snowden auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Demnach sollen Daten von Deutschen aussortiert werden, wenn es Hinweise auf ihre Staatsangehörigkeit gibt. Kommunikationen von Ausländern im Ausland sind dagegen für den Zugriff weitgehend frei. Für sie gelten die deutschen Grundrechte nicht, argumentierten BND und Bundesregierung. Zusätzliche Kritik gibt es, weil der BND die erworbenen Informationen an Partnerdienste im Ausland weitergibt.

Mehr zum Thema Spionage gegen Journalisten im Ausland? Warum der BND seine Überwachung überwachen lassen muss

Geklagt hatten in Karlsruhe neben Bürgerrechtsinitiativen auch ausländische Journalistinnen und Journalisten sowie der Verein Reporter ohne Grenzen (ROG) gegen einzelne Bestimmungen des BND-Gesetzes. Sie fürchten Nachteile für ihre geschützten Recherchen und Informanten, wenn der BND Datenhandel mit ausländischen Partnerdiensten betreibt. Der BND hatte in der mündlichen Verhandlung erklärt, die strategische Fernmeldeaufklärung sei für seine Arbeit unverzichtbar.