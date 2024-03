Buschmanns Pläne fürs Bundesverfassungsgericht Eine Dosis Schutz in Karlsruhe gegen die AfD

Das Bundesverfassungsgericht, die Institution mit dem wohl besten Leumund im bundesrepublikanischen Staatswesen, soll widerstandsfähiger werden. Um dessen „Resilienz“, letztlich seine Arbeitsfähigkeit trotz populistisch-antidemokratischer Einflüsse in den Parlamenten, kreist seit einigen Monaten eine Debatte in Berlin. Justizminister Marco Buschmann (FDP) hatte dazu eigens den Gerichtspräsidenten zum vertraulichen Gespräch in die Hauptstadt gebeten.