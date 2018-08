„Hallo, Politik“ – guter Titel, oder? Der könnte glatt Programm werden. Denn die Bundesregierung, überhaupt die Politik, sollte nicht erst bei Tagen der offenen Tür offen sein. So offen, dass man ihr nicht erst die Tür eintreten muss, um über die Arbeit informiert zu werden.

Und es gibt ja schon sehr viel Politik- und Politikerverdrossenheit, aber hallo! Darum: nichts wie hin. An diesem Wochenende. Ins Kanzleramt, in 14 Ministerien und ins Bundespresseamt – „Staatbesuch“ des Souveräns. Und der Souverän sind wir, die Bürger. Nutzen wir also die 580 Angebote.

Zum Beispiel kann man Horst Seehofer in der Bundespressekonferenz löchern. Oder sich von Angela Merkel durchs Kanzleramt führen lassen. Wer weiß, wie oft sie das noch macht. Nächstes Jahr wird ein neuer EU-Kommissionspräsident gesucht. Merkel als erste Frau, die Europa führt, und das auch noch institutionell? Da muss man ihr halt in Brüssel hallo sagen.

