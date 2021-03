Strategiewechsel ist ein großes Wort. Aber was die deutsche Corona-Politik gerade zu vollziehen versucht, hat tatsächlich schon viel von einer Kurswende. Bisher dominierte die pandemische Logik. Jetzt wird sie zur Fußnote herabgestuft, zur „Notbremse“ für den Fall, dass das Virus doch wieder stärker ist als der schöne Plan.

Der lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen: Aus Vorsicht und Umsicht wird Hoffen und Bangen.

Ein Feldherr wechselt seine Strategie freilich erst, wenn er muss. Und tatsächlich, der Druck ist groß. Die Zahlen sinken nicht auf die magische Inzidenz 35, sie steigen. Zugleich nehmen viele Menschen manche Regel nicht mehr todernst.

Auch der organisierte Druck steigt massiv: Wirtschaftsverbände klagen, Bildungsexperten warnen, Opposition schlaumeiert. Das tun sie alle vom ersten Tag an. Aber nach einem Jahr wird das Argument ganz von selbst stärker, dass nicht nur Corona, sondern genauso der Kampf gegen die Seuche jeden Tag mehr und größere Opfer fordert.

„Pandemiemüdigkeit“ ist das Wort der Stunde. Nun wird man manchmal den Verdacht nicht los, dass sie Politiker noch schneller befällt als normale Menschen. Man ist es in den Staatskanzleien und Ministerien leid, sich immer wieder für harte Maßnahmen zu rechtfertigen. Die alten Gegensätze zwischen den Niedriginzidenzländern und den schwer Betroffenen brechen wieder auf.

Ein kräftiger Schuss Wahlkampf kommt dazu. Das koordinierte Bemühen der SPD ist ja nicht zu übersehen, sich als Kämpfer für Öffnung zu profilieren und zugleich die Coronahelden der Union bis zur Bundestagswahl vom Umfragen-Podest zu schubsen: Die Kanzlerin ab in die Meckerecke, den Gesundheitsminister als Sündenbock gleich fort in die Wüste. Jens Spahn macht es ihnen dabei auch noch selber leicht.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Nun gibt es für die neue Strategie nicht nur solche zweifelhaften, sondern zugleich ein paar gute Gründe. Immer mehr alte Menschen sind geimpft, auch Betreuer und Mediziner. Das hilft, den Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern.

Schnelltests für den Hausgebrauch können versteckte Infektionen aufspüren und dem Virus Wege abschneiden.

Kurz - Impfen und Testen verändert die Lage. Die Frage ist nur: Verändert es sie schon genug? Ist also die Zeit reif für eine neue Strategie?

Oder bauen sich die Verantwortlichen bloß eine Scheinwelt, in der Öffnungen angeblich gefahrlos möglich sein sollen bei Inzidenzwerten, die bis vor kurzem noch als roter Alarm galten. Eine Welt, in der plötzlich eine digitale Kontakt-Registratur funktioniert und in der neben der Impf- aus dem Stand eine weitere Test-Infrastruktur entsteht. Eine Welt obendrein, in der alle Menschen verstehen, dass Schnelltests eine Krücke sind, keine Eintrittskarte zur Freiheit und kein Anlass, sich in die Arme zu fallen nach dem Motto: Wozu Maske und Abstand, ich bin doch negativ?

Menschlich verständlich, trotzdem falsch. Das zu vermitteln ist womöglich der schwierigste Teil des Manövers. Der Verband der leidgeprüften Intensivmediziner fordert „extreme Disziplin“, wenn das Öffnen mitten in der dritten Welle nicht in der Katastrophe enden soll. Aber wenn das Öffnen vor allem auch die Reaktion auf nachlassende Disziplin ist, wo soll die striktere herkommen?

Bei solchen Widersprüchen fängt das Hoffen an, ins Bangen überzugehen.

Dem Corona-Gipfel war erkennbar selbst nicht ganz wohl bei der neuen Strategie. Schon die Beschlussvorlagen lasen sich wie Versuche, Unvereinbares zusammenzuzwingen. Das komplexe Regelwerk aus ab- oder zunehmenden Inzidenzwerten, das den Einkauf zum bürokratischen Akt machen will, war mehr Ansammlung von Notbremsen als Perspektive.

So macht man die Leute bloß bockig.

Wer das Virus besiegen will, braucht sie aber, diese Leute. Auf einer klaren Linie gehen die mit; nicht mehr alle, aber immer noch genügend. Eine Strategie, die keiner nachvollzieht, freut hingegen nur einen: Sars-CoV-2, Variante B.1.1.7.