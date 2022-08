Das Urlaubsparadies hat Julian Pahlke seit dem Wochenende vor Augen. Die sizilianische Küste ist ganz nah, doch für den Grünen-Politiker und seine Crew noch unerreichbar. Denn der Bundestagsabgeordnete ist in der parlamentarischen Sommerpause nicht im Urlaub und macht auch keine Sommertour durch seinen Wahlkreis, sondern ist seit nun knapp zwei Wochen auf der Sea Eye 4. Einem zivilem Rettungsschiff, das im Mittelmeer Geflüchtete sucht und rettet.

"Ich mache das, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Das Sterben auf dem Mittelmeer macht ja auch keine Sommerpause", sagt Pahlke am Telefon. Tatsächlich dreht sich die öffentliche Debatte in diesem Jahr vor allem um die ukrainischen Geflüchteten. Doch auch aus Nordafrika versuchen noch immer viele Menschen, über das Mittelmeer Europa zu erreichen.

Eine gefährliche Route. Rund 45.000 Menschen sollen es seit Januar gewesen sein, mehr als 1000 Tote zählen internationale Hilfsorganisationen allein im Jahr 2022. Zuletzt geriet ein Boot nahe der griechischen Ferieninsel Rhodos in Seenot. Rund 50 Menschen werden seitdem vermisst.

„Das war eine dramatische Rettung“, sagt Pahlke

Auch die Sea Eye 4 hat bereits kurz nach dem Auslaufen 87 Geflüchtete auf hoher See zwischen Lybien und Malta gerettet. "Das war eine dramatische Rettung", sagt Pahlke. Seit drei Tagen hatten die Geflüchteten auf dem kleinen Holzschiff ausgehaart, die Wellen schlugen hoch und es war stockdunkel.

Die meisten Geretteten seien zuletzt in Lybien gewesen, sagt Pahlke. Der 30-Jährige, der im Bundestag in den Ausschüssen für Inneres, Heimat sowie Angelegenheiten der Europäischen Union sitzt, erzählt von dem, was ihm die Geflüchteten berichtet haben.

Manche hätten dort zwar gearbeitet, doch die Furcht vor Gewalt und Tod sei allgegenwärtig gewesen. "Ein Geflüchteter erzählte mir, dass schwarze Menschen in Libyen keine Rechte haben und berichtete auch von einem Sklavenmarkt, auf dem er verkauft wurde."

Andere hätten Suizid-Gedanken gehabt oder seien aus Angst geflohen. In den Straßen von Tripolis, wo der Bürgerkrieg gerade neu entflammt, werde mit scharfer Munition geschossen. "Diese Berichte gehen auch an mir nicht spurlos vorbei."

Sie schlafen auf Stahlboden und haben keine Privatsphäre

Nach der Rettung begann für die Crew und die Geretteten eine weitere Odyssee. Zwar wurden die Geflüchteten von der Sea Eye 4 in der maltesischen Such- und Rettungszone (sogenannte SAR-Zone) gerettet, doch Malta weigert sich, das Boot in einen Hafen einfahren zu lassen. Stattdessen schicken die maltesischen Behörden das Schiff nach Regensburg an der Donau – dem Heimathafen der Sea Eye 4.

Für Pahlke ein Skandal mit System. "Die europäische Solidarität versagt im Mittelmeer, aber auch an Land." Auf der Suche nach einem anderen sicheren Hafen liegt die Sea Eye 4 nun seit dem Wochenende vor Sizilien – ohne Erlaubnis, einen Hafen anfahren zu dürfen.

Die Stimmung an Bord, so berichtet es Pahlke, werde von Tag zu Tag frustrierter und gereizter. Der Platz ist beengt, Privatsphäre gibt es kaum, die Geflüchteten müssen auf dem Stahlboden des Schiffes schlafen, einige brauchen medizinische Betreuung.

Pahlke war schon früher ziviler Seenotretter

Dabei ist das Schicksal der Sea Eye 4 kein Einzelfall. Zivile Seenotrettungsschiffe finden oft über Tage und Wochen keinen sicheren Hafen. Die Seenotretter im Mittelmeer sind von den Küstenwachen nicht gerne gesehen, immer wieder kommt es zu Zwischenfällen. "Die EU muss dafür sorgen, dass solche Hängepartien endlich ein Ende haben", sagt Pahlke.

Der Grünen-Politiker beschäftigt sich mit den Problemen der zivilen Seenotrettung seit Jahren. Vor seinem Einzug in den Bundestag im vergangenen Herbst war er selbst Sprecher von "Sea Eye", zudem 2016 und 2017 zweimal im Einsatz als ziviler Seenotretter mit der Organisation "Jugend Rettet", denen damals der Vorwurf gemacht wurde, gemeinsame Sache mit Schleppern zu machen.

Der Druck auf die Seenotretter hat Spuren hinterlassen, berichtet Pahlke. "Es sind sehr wenige Rettungsschiffe geworden." Zeitweise habe es 13 zivile Seenotrettungsschiffe auf dem Mittelmeer gegeben, jetzt sei es nicht einmal mehr die Hälfte. Die Sea Eye 4 sei zuletzt das einzige Schiff vor der lybischen Küste gewesen.

Die Gefahr, dass Menschen sterben, steigt dadurch. Doch die Behörden erschwerten die Zulassung der Schiffe immer weiter, ständig gebe es Kontrollen und neue Anforderungen, berichten Retter. Dadurch sind auch die Kosten der zivilen Seenotrettung gestiegen, sagt Pahlke.

Italienischkurse, basteln und Sport an Bord

Doch gleichzeitig hätte sich die Arbeit der Aktivisten auch verbessert: "Mich überrascht die Professionalität, die die zivile Seenotrettung inzwischen etabliert hat." Die medizinische Versorgung sei deutlich besser als noch vor ein paar Jahren, die Abläufe eingespielter, die Küche deutlich besser.

Auch Angebote an Bord für Geflüchtete – wie Italienischkurse, Sportangebote oder Bastelaktivitäten – gebe es neu. Seine Aufgabe an Bord beschreibt Pahlke so: "Ich wasche Teller ab, verteile Essen, kümmere mich um die Geretteten, putze an Bord – eben alles, was anfällt."

Eigentlich hat sich Pahlkes Partei gemeinsam mit SPD und FDP vorgenommen, die zivile Seenotrettung überflüssig zu machen: "Wir streben eine staatlich koordinierte und europäisch getragene Seenotrettung im Mittelmeer an", heißt es im Ampel-Koalitionsvertrag auf Seite 113.

Doch davon ist die Realität noch immer weit entfernt. Der Koalitionsvertrag sei kein Lippenbekenntnis, sondern ein Quantensprung, findet Pahlke. Die politische Lage in der EU sei aber schwierig. "Es müssen die europäischen Länder vorangehen, denen Menschenrechte an den europäischen Außengrenzen etwas bedeuten." Der Frage, ob die Bundesregierung Schiffe ins Mittelmeer schicken sollte, weicht er aus.

„Die jetzige libysche Such- und Rettungszone sehe ich kritisch“

Dafür kritisiert der 30-Jährige die lybische Küstenwache, die sich nachweislich immer wieder an illegalen Pushbacks beteiligt. "Die europäische Ausbildung der sogenannten lybischen Küstenwache, die teils aus Milizen besteht und die Geflüchteten in Folterlager bringt, sollte aus dem europäischen Mandat gestrichen werden.

So wie die neue Bundesregierung sie auch aus dem deutschen Irini-Mandat gestrichen hat." Dass die EU und auch das deutsche Außenministerium die lybische Such- und Rettungszone anerkennen, rügt er: "Die libysche Such- und Rettungszone in ihrer jetzigen Form sehe ich kritisch und stelle sie deswegen in Frage. Diese Zone muss mindestens überprüft werden."

Denn längst haben sich die Gefahren und Abwehrmechanismen der Mittelmeer-Route unter Geflüchteten und Schleppern herumgesprochen. Die Folge: Neue Fluchtrouten werden verstärkt genutzt, vor allem von Westafrika auf die Kanaren. Eine Route über den Atlantik, die als noch viel gefährlicher gilt. Dennoch haben sich UN-Angaben zufolge bereits im ersten Halbjahr rund 5000 Menschen auf diese Flucht begeben.

Für die Geflüchteten an Bord der Sea Eye 4 hofft Pahlke auf eine baldige Lösung. Die Situation würde an den Menschen zehren – und auch das Team belasten. "Die Geduld und Kräfte schwinden bei allen an Bord", sagt Pahlke, der ebenfalls nicht vom Schiff kommt. "Ich habe diese Fahrt zum Glück in die Sommerpause gelegt, bis zur nächsten Sitzungswoche bin ich definitiv wieder zurück in Berlin."