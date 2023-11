„Das war nicht gefährlich“ Steinmeier und Asselborn radelten ohne Personenschützer unerkannt durch Berlin

Dass Spitzenpolitiker und sogar Minister kleinerer europäischer Länder sich gelegentlich in ihrem Land in der Freizeit ohne Leibwächter bewegen, ist beispielsweise aus den skandinavischen Staaten oder auch den Niederlanden bekannt.

Nicht immer blieb das folgenlos, wie der Fall der ehemaligen schwedischen Außenministerin Anna Lindh zeigte, die am 10. September 2003 beim Shoppen in Stockholm von einem Mann niedergestochen wurde und kurz später verstarb. Lindh war ohne Personenschützer unterwegs.

Dass Spitzenpolitiker sich in Deutschland ohne Bodyguards zeigen, hat absoluten Seltenheitswert. Wie jetzt bekannt wurde, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Herbst 2020 mit dem am Freitag scheidenden luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn eine Fahrradtour in Berlin unternommen – unerkannt und ohne Personenschützer.

„Das war nicht gefährlich“, sagte Asselborn dem „Spiegel“. „Wir sind in den Grunewald gefahren.“ Die beiden hätten auch in Steinmeiers Privatauto eine Spritztour durch die deutsche Hauptstadt gemacht – ebenfalls ohne Bodyguards.

Frank ist eine richtige Dampfwalze beim Wandern. Jean Asselborn, Ex-Außenminister Luxemburgs, über Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Asselborn ist für seine Radsport-Leidenschaft bekannt. Das Fahrrad, auf dem Steinmeier mit ihm durch den Grunewald gefahren sei, habe er ihm selbst geschenkt, sagte Asselborn dem Magazin. Er habe es zuvor vom Luxemburger Radprofi Laurent Didier bekommen.

Der 67-jährige Steinmeier sei nicht nur ein guter Radfahrer: „Er klettert auch gut“, betonte Asselborn. Das habe er in den Bergen Österreichs feststellen müssen. „Frank ist eine richtige Dampfwalze beim Wandern.“

Der 74-jährige Asselborn ist seit mehr als 19 Jahren Außenminister Luxemburgs. Am Freitag scheidet der Sozialdemokrat aus dem Amt, weil es nach der Luxemburger Parlamentswahl im Oktober nicht zu einer Neuauflage der Ampelkoalition kam.

Mit Asselborn verliert die EU nicht nur ihren dienstältesten Außenminister, sondern auch einen, der immer Klartext sprach. Fast 20 Jahre lang bereiste Asselborn die Welt, an mehr als 200 EU-Ministerräten nahm er teil. „Die EU existiert immer noch, und das ist ja schon einmal was“, sagt er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP.

Für die Schwedens damalige Außenministern Lindh verlief der kurze Ausflug von der Politik 2003 weniger glimpflich. Mit einer Freundin ging sie am Nachmittag des 11. September ins Stockholmer Nobelkaufhaus NK. Für eine Talkshow über das Für und Wider der Einführung des Euro in Schweden will sie sich noch schnell ein neues Kostüm kaufen.

Ein Attentäter hatte die zweifache Mutter Anna Lindh am 10. September 2003 bei einem Kaufhausbesuch ohne Leibwächter in Stockholm niedergestochen. © dpa/Torkelsson

In einer Boutique des Kaufhauses wird die 46-Jährige plötzlich von einem Mann angegriffen und niedergestochen. Einen halben Tag später, am frühen Morgen des 11. September 2003, erliegt Lindh ihren inneren Verletzungen.

Der Mord geschieht wenige Tage vor der Volksabstimmung über die Einführung des Euro in Schweden. Lindh – und nicht der sozialdemokratische Partei- und Regierungschef Göran Persson – ist das Zugpferd der Euro-Befürworter. Deren Niederlage ist schon absehbar, als die Außenministerin von einem serbischen Einwanderer der zweiten Generation ermordet wird.

Lindh ist trotzdem auf dem Höhepunkt ihrer politischen Karriere. Sie steht kurz davor, Persson zu beerben. Welche Motive der Attentäter hatte, der schon zuvor in psychiatrischer Betreuung gewesen war, hatte, ist bis heute nicht wirklich geklärt. (lem)