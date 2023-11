Vorwürfe gegen Professor der HU Berlin „Sie hat Nein gesagt, aber er hat seine Macht ausgespielt“

Selten hat ein Text im Berliner Wissenschaftsbetrieb eine so große Wirkung gehabt. Der Buchbeitrag „Survival in Silence“, der im Mai erschienen ist, wird herumgeschickt und bei Konferenzen auf den Fluren diskutiert. Die Autorin Aslı Vatansever schildert darin einen gewaltsamen Übergriff, den angeblich ein deutscher Professor begangen hat. Seinen Namen nennt sie nicht. An der Humboldt-Universität läuft derzeit im Zusammenhang mit den im Text erhobenen Vorwürfen ein Disziplinarverfahren gegen einen Professor.