„Demokratien können untergehen“ US-Botschafterin warnt vor Extremismus in Deutschland

Die Botschafterin der USA in Berlin, Amy Gutmann, hat vor einem Wiedererstarken von Extremisten in Deutschland gewarnt. „Demokratien können untergehen“, sagte Gutmann der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Sie sterben, wenn es Politiker – auf allen Ebenen – versäumen, aufzustehen und laut zu widersprechen, wenn die Freiheiten und Rechte des Einzelnen in Gefahr sind.“

Angesprochen auf die hohen Umfragewerte der AfD sagte Gutmann, deren Vater aus einer jüdischen Familie 1934 aus NS-Deutschland geflohen war: „Der Nationalsozialismus, der Holocaust haben sich in vielen kleinen Schritten angekündigt. Es ist nie zu früh und es ist nie zu spät, aufzustehen.“ Das sei die Lehre aus dem, was ihrer Familie widerfahren sei, so die 73-jährige.

In dem Interview lobte Gutmann auch den Wirtschaftsstandort Deutschland. Unternehmen und Investoren sähen in Deutschland zunehmend große Chancen, sagt sie. Das stünde in einem gewissen Widerspruch dazu, wie Deutschland sich in diesen Tagen selbst wahrnimmt.

Botschafterin Amy Gutmann mit Bundeskanzler Olaf Scholz im September 2023. © AFP/MICHELE TANTUSSI

Vor allem die Abkehr von russischem Gas innerhalb kurzer Zeit habe sie beeindruckt: „Nennen Sie mir ein anderes demokratisches Land, das einen solchen Wandel schneller hätte bewerkstelligen können als Deutschland!“

In Bezug auf Deutschlands Rolle in der Sicherheitspolitik sagt Gutmann, die Deutschen seien tendenziell pessimistisch, was die eigenen Fähigkeiten betrifft: „Aus meiner Sicht hat Deutschland eine Menge Energie und Biss.“

Die AfD kommt in den jüngsten bundesweiten Wahlumfragen auf Werte zwischen 19 und 23 Prozent und steht damit auf Platz zwei hinter der Union. Gutmann ist seit Februar 2022 US-Botschafterin in Deutschland. (AFP, Tsp)