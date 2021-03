Anlässlich des Beginns des ersten Lockdowns vor etwa einem Jahr haben „Querdenker“ und Coronaleugner zu bundesweiten Demonstrationen unter dem Motto „Es reicht!“ gegen die Corona-Politik der Bundesregierung aufgerufen. Dabei sollten in allen sechzehn Landeshauptstädten Proteste stattfinden.

Die Länder und Kommunen gingen damit unterschiedlich um. So hatte das sächsische Verwaltungsgericht in Bautzen eine geplante Großdemonstration in Dresden angesichts der steigenden Infektionszahlen und der zu erwartenden Verstöße gegen Hygiene-Auflagen für verboten erklärt.

Dennoch haben sich offenbar an diesem Samstag hunderte Demonstranten auf den Weg in die sächsische Landeshauptstadt gemacht, darunter auch Rechtsextreme, wie Beobachter vor Ort berichten. Das erklärte Einsatzziel der sächsischen Polizei, „das Verbot der Querdenker-Demonstration durchzusetzen“ und „konsequent gegen Verstöße gegen die sächsische Corona-Schutzverordnung“ vorzugehen, scheint dabei schon am frühen Nachmittag zu scheitern.

Laut Berichten vor Ort hat eine knapp vierstellige Anzahl an Demonstranten mehrere Polizeiketten durchbrochen und bewegt sich aktuell illegal durch die Dresdner Innenstadt. Die Polizei sprach auf Twitter von einer „dynamischen Lage“ und teilte mit, dass mehrere Wasserwerfer aufgefahren werden, um das naheliegende Impfzentrum zu schützen.

Unterstützt werden die sächsischen Beamten unter anderem von Polizisten aus Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben von Pressevertretern vor Ort soll es auch zu Angriffen und Beleidigungen durch Teilnehmende des nicht genehmigten Aufzugs gegenüber Journalisten gekommen sein. YouTube-Livestreams der Demo in Dresden zeigen ein regelrechtes Katz-und-Maus-Spiel zwischen Demonstranten und Polizeikräften in der Dresdner Innenstadt.

Für besonders viel Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken sorgt eine Szene, die sich offenbar am Dresdner Altmarkt abspielte. Zu sehen sind mehrere Polizeikräfte aus Nordrhein-Westfalen, die durch eine Kette versuchen, Teilnehmende des unangemeldeten Demonstrationszuges vom Verlassen des Altmarktes zu hindern.

Immer wieder versuchen einzelne Personen durchzubrechen, als Beamte schließlich einen Mann im roten Pullover festnehmen. Daraufhin eskaliert die Situation und immer mehr Demonstrierende gehen auf die Polizisten los. Dabei wird ein Beamter von einem Mann erst getreten und dann in den Schwitzkasten genommen. Als der Polizist zu Boden geht, tritt ihn ein anderer Mann in die Seite.

Der Generalsekretär der sächsischen CDU, Alexander Dierks, verurteilt auf Twitter die Gewalt in Dresden: „Sogenannte Querdenker zeigen ihr wahres Gesicht: Gewaltbereite Extremisten am Werk. Solche Typen müssen die ganze Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen.“

Und auch der stellvertretende Ministerpräsident des Freistaats, Martin Dulig (SPD), zeigt sich in den sozialen Netzwerken entsetzt über die Bilder. „Jeder, der auf dieser verbotenen Demo mitläuft, macht sich gemein mit den verübten Straftaten“, schrieb Dulig auf Twitter.

Holocaust-relativierende Symbole

Auch in Berlin haben sich mehrere hundert Menschen versammelt, um ihre Kritik an den Corona-Maßnahmen auf die Straße zu bringen. Vereinzelt fielen Teilnehmende durch Holocaust-relativierende Symbole wie einen gelben „Ungeimpft“-Stern auf.

Bei der Kundgebung am Oranienburger Tor haben sich nach Angaben von Beobachtern vor Ort mindestens 500 Personen versammelt. Gegen 16 Uhr ist eine weitere Kundgebung des Verschwörungsideologen „Björn Banane“ auf dem Alexanderplatz geplant, der regelmäßig bei Berliner Autokorsos der Corona-Bewegung auftritt.

Die Anti-Corona-Demonstration in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam wurde vor Beginn abgesagt. Teilnehmenden wurde geraten sich den Protesten in Berlin anzuschließen. In Hannover, München und Stuttgart kamen jeweils mehrere hundert Menschen zusammen.

Demo in München aufgelöst

In München löste die Polizei eine Demonstration gegen mit mehreren Tausend Teilnehmern in der Nähe des bayerischen Landtags auf. „Die Demonstration wurden wegen mehrerer nicht-eingehaltener Auflagen polizeilich beendet, also aufgelöst“, sagte ein Polizeisprecher. So sei nicht nur die zugelassene Teilnehmerzahl überschritten worden. Vielfach sei die Maskenpflicht ignoriert und der Mindestabstand nicht eingehalten worden.

Der Aufforderung, die Demo zu verlassen, kamen allerdings nicht alle Teilnehmer nach. „Wir sind gerade dabei, zu schauen, wie wir jetzt damit umgehen“, sagte der Sprecher.

Ähnliche Szenen wie in Dresden wurden aus Düsseldorf gemeldet. Hier hatten sich ebenfalls mehrere hundert „Querdenker“ vom ursprünglichen Kundgebungsort am Rhein unerlaubt zu einer Spontandemonstration durch die Innenstadt in Bewegung gesetzt und einzelne Polizei-Ketten durchbrochen. Dabei kam es zu Handgemengen mit Beamten. Auch in Nordrhein-Westfalen wirkten die Einsatzkräfte überfordert.

Wohnmobil-Korso kurvt durch Düsseldorf

Am Düsseldorfer Landtag kamen nach Polizeiangaben rund 2000 Menschen zusammen. Außerdem wurden mit einem Wohnmobil-Korso Lockerungen der Corona-Maßnahmen gefordert. Mehr als 100 Wohnmobile kurvten dabei durch die Landeshauptstadt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.

Auch in Stuttgart kam es zu chaotischen Szenen. Hier hatten sich nach Angaben der Polizei zunächst etwa 1500 „Querdenker“ bei einer angemeldeten Kundgebung eingefunden, um kurz darauf in größeren Gruppen spontan durch die Innenstadt der Landeshauptstadt Baden-Württembergs zu ziehen. Laut „Stuttgarter Zeitung“ habe die Polizei auch Pfefferspray eingesetzt, um Demonstranten zurückzudrängen. Darüber hinaus berichtet das Medium von einer festgenommen Frau, die zuvor einem Polizisten gegen das Bein getreten haben soll.