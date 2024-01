Der Bauernpräsident und der Protest Wie lange bleibt Rukwied hart?

Es ist Tag eins der Aktionswoche der Bauern. In Berlin und anderswo in Deutschland gehen Landwirte auf die Straße, und Bauernpräsident Joachim Rukwied gibt sich unnachgiebig. „Das heißt ja am Ende Sterben auf Raten“, sagt der Präsident des Deutschen Bauernverbandes am Montag bei der Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im Kloster Seeon.

Gemeint war damit die in der vergangenen Woche bekannt gegebene Einigung der Ampel-Spitzen: Die Befreiung von der Kfz-Steuer soll für landwirtschaftliche Fahrzeuge nun doch erhalten bleiben, die Streichung der Beihilfe beim Agrardiesel bis zum Jahr 2026 gestreckt werden. Doch Rukwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, will die komplette Rücknahme der Kürzungspläne.

Ähnlich wie beim Lokführerstreik der GDL besteht auch bei den Bauern die Gefahr, dass sie die Akzeptanz der Bevölkerung verlieren. Klaus Müller, Agrarökonom vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung

Ob der 62-Jährige damit durchkommt, ist allerdings keineswegs ausgemacht. In der Bundesregierung will man den Landwirten keine weiteren Zugeständnisse machen. „Wir sind nicht erpressbar“, sagte Agrarminister Cem Özdemir (Grüne). Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte in einer auf Instagram verbreiteten Ansprache, man dürfe nicht zulassen, dass Extremisten den Protest kaperten, der seinen Ursprung auch in allgemeinen Zukunftsängsten habe.

Auch der Agrarökonom Klaus Müller vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung hielte es für sinnvoll, wenn Rukwied angesichts des vorliegenden Kompromissvorschlages der Bundesregierung umsteuern würde. „Ähnlich wie beim Lokführerstreik der GDL besteht auch bei den Bauern die Gefahr, dass sie die Akzeptanz der Bevölkerung verlieren“, sagte Müller dem Tagesspiegel.

Rukwied genießt weiter große Unterstützung in der Politik

Nach den Worten des Agrarökonomen habe Rukwied „immerhin ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass viele Landwirte über Gebühr belastet werden“. Er fügte allerdings hinzu: „Jetzt sollte er sich aber dafür einsetzen, dass in der EU andere Rahmenbedingungen geschaffen werden, mit denen neue Produkte, eine größere Akzeptanz für höhere Preise bei den Verbrauchern und eine stärkere Ausrichtung der Produkte auf spezifische Zielgruppen bei den Konsumentinnen und Konsumenten geschaffen werden.“

Rukwied selbst kann sich wiederum zugute halten, dass er für seinen Kurs aus der Politik weiterhin große Unterstützung bekommt. Dass die CSU im Kloster Seeon ihm den Rücken stärkt, ist nicht überraschend. Aber auch aus dem Ampel-Lager gibt es Zuspruch. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach sich für eine Rücknahme sämtlicher Sparpläne zulasten der Landwirte aus.

Und auch sein Brandenburger Amtskollege Dietmar Woidke (SPD) erklärte am Montag: „Ich kann der Bundesregierung nur raten, die Kürzungen komplett zurückzunehmen.“

Wie hier in Stuttgart demonstrierten Landwirte am Montag deutschlandweit gegen Steuererhöhungen der Ampel-Regierung. © imago/Arnulf Hettrich/imago/Arnulf Hettrich

Dennoch könnte der Verbandspräsident zum Zauberlehrling des Protestes werden, der nach den Plänen des Bauernverbandes noch bis zum kommenden Montag andauern soll. Für die kommenden Tage hat er Proteste angekündigt, wie sie „das Land vonseiten der Bauern so noch nicht gesehen“ hat.

Dass Sicherheitsbehörden vor einer Unterwanderung der Proteste durch rechtsextreme Gruppierungen gewarnt haben, blendete er bei der CSU-Klausur in Seeon aus. Doch Olaf Feuerborn, Präsident des Landesbauernverbandes in Sachsen-Anhalt, warnte vor den Gefahren eines uferlosen Protestes. „Es bereitet mir Bauchschmerzen, dass Extreme versuchten, den Protest der Landwirte zu kapern“, sagte Feuerborn dem MDR.

In der Oberlausitz sprach sich die Ortsgruppe der rechtsextremen Kleinstpartei „Freie Sachsen“ nach eigenen Angaben mit Landwirten ab. Diese Kombination bereitet dem sächsischen Bauernpräsidenten Torsten Krawczyk große Sorgen. Er war am Samstag bei der Klausur des Landesvorstandes der sächsischen CDU zu Gast. Dem Vernehmen nach kam dieser Auftritt mit dem politischen Establishment bei vielen Landwirten nicht gut an.

Traktorfahrer mit Galgen sieht Verbandspräsident Rukwied nur als eine „kleine Randgruppe“. © IMAGO/ari/imago

Doch von all dem scheint Rukwied unbeirrt. „Ich sehe überhaupt keine Gefahr der Unterwanderung. In allen Bevölkerungsgruppen gibt es Menschen, die zu extremen politischen Positionierungen neigen. Wir versuchen, sie einzubinden“, sagte er in Seeon.

Das gelinge jedoch nicht immer, gab er zu. Die Treckerfahrer mit Galgen, an denen die Ampel-Minister symbolisch erhängt werden, seien „eine kleine Randgruppe“, so Rukwied, der Bauernverband habe damit nichts zu tun. „Der Bauernverband ist demokratisch und politisch unabhängig.“

Der Druck von rechts, den seine Kollegen aus den Bundesländern zu spüren bekommen, dringt offenbar nicht bis zum Bundesverbandschef durch: „Als Bauer ist man von Haus aus resilient. Das hat mich nicht im Geringsten erschüttert.“ Die demokratischen Bauern hätten die Kraft, Angriffe aus der extremistischen Szene abzuwehren, lautet Rukwieds Credo.