Der Bundespräsident in Thüringen Herr Steinmeier sucht den guten Streit

Während es in der Welt zu lodern beginnt, weilt der deutsche Bundespräsident an der Werra. Frank-Walter Steinmeier hat seinen Amtssitz in diesen Tagen vom Schloss Bellevue nach Meiningen verlegt. Ein geschichtsträchtiges Städtchen im Süden Thüringens, eingebettet in die Herbstwaldhügel von Thüringer Wald und Rhön.