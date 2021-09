Am 26. September 2021 ist Superwahltag. Am Sonntag wird ein neuer Bundestag gewählt. Und am selben Tag stehen noch die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und die Abgeordnetenhauswahl in Berlin an. Der Wahltag wird von den Fernsehsender unterschiedlich ausführlich begleitet.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Eine Liveberichterstattung bieten neben den öffentlich-rechtlichen Sendern auch private TV-Sender an. Neben zahlreichen Sondersendungen sind die ersten Prognosen zur Bundestagswahl 2021 bereits nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr zu erwarten und werden im TV debattiert.

Hier bekommen Sie einen Überblick darüber, was am Wahlsonntag wo und wann im TV läuft. So berichten ARD, ZDF, RTL, NTV, Phoenix und Sat.1 im TV oder Livestream:

Bundestagswahl 2021 in der ARD und im ZDF

Ein Sonderprogramm am Wahlsonntag bieten ARD und ZDF. Geboten werden Hintergrundberichte, Interviews, Prognosen, Hochrechnungen und Analysen zur Bundestagswahl, der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Die Sondersendungen „Wahl 2021: Bundestagswahl 2021“ der ARD beginnen um 17.15 Uhr, das ZDF startet schon um 17 Uhr mit Umfrageergebnissen und Liveschalten.

Ab 20.15 Uhr moderieren Rainald Becker (ARD) und Peter Frey (ZDF) die „Berliner Runde“. Zu Gast in dem Format werden die Vorsitzenden und Spitzenkandidat:innen der großen Parteien sein. Die „Berliner Runde“ wird auf beiden Sendern ausgestrahlt. Um 21.30 Uhr folgt die Talksendung mit Anne Will im Ersten.

Nach der „Berliner Runde“ folgen im ZDF weiter Liveberichte. Um 21.45 Uhr läuft das „heute-journal“ und im Anschluss das „Maybritt-Illner-Spezial“.

Das ARD-TV-Programm im Überblick:

17.15 Uhr : „Wahl 2021: Bundestagswahl 2021“ – Moderation: Tina Hassel, Ingo Zamperoni und Jörg Schönenborn

: „Wahl 2021: Bundestagswahl 2021“ – Moderation: Tina Hassel, Ingo Zamperoni und Jörg Schönenborn 20 Uhr : Tagesschau

: Tagesschau 20.15 Uhr : „Berliner Runde“ – Moderation: Rainald Becker und Peter Frey

: „Berliner Runde“ – Moderation: Rainald Becker und Peter Frey 21.15 Uhr : Tagesthemen extra

: Tagesthemen extra 21.30 Uhr : Anne Will

: Anne Will 22.30 Uhr: Tagesthemen

Und hier geht es zum Livestream der ARD.

Das ZDF-TV-Programm im Überblick:

17 Uhr : Bundestagswahl 2021 und Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern – Experten: Matthias Fornoff, und Forschungsgruppe Wahlen e.V., Moderation: Bettina Schausten

: Bundestagswahl 2021 und Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern – Experten: Matthias Fornoff, und Forschungsgruppe Wahlen e.V., Moderation: Bettina Schausten 19 Uhr : heute – Bundestagswahl 2021 und Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern

: heute – Bundestagswahl 2021 und Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern 20.15 Uhr : „Berliner Runde“ – Moderation: Rainald Becker und Peter Frey

: „Berliner Runde“ – Moderation: Rainald Becker und Peter Frey 21.15 Uhr : Bundestagswahl 2021 und Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern

: Bundestagswahl 2021 und Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern 21.45 Uhr : heute journal – Bundestagswahl 2021 und Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern

: heute journal – Bundestagswahl 2021 und Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern 22.30 Uhr : „Maybritt-Illner-Spezial“

: „Maybritt-Illner-Spezial“ 23.30 Uhr: heute

Und hier geht es zum Livestream des ZDF.

Bundestagswahl 2021 bei RTL/NTV

RTL und NTV warten am Wahlsonntag mit einer zehnstündigen Sondersendung zur Bundestagswahl 2021 auf. Um 12 Uhr startet die Sendung „Neustart für Deutschland – der Wahltag“. Moderiert wird das Format von Katja Burkard und Christopher Wittich live aus der Hauptstadt. In „Neustart für Deutschland – die Entscheidung“, Teil 1 beginnt 17 Uhr und Teil 2 um 19.05 Uhr, werden Hochrechnungen, Interviews und Hintergrundberichte präsentiert.

Die wichtigsten Tagesspiegel-Artikel zur Bundestagswahl 2021:

Zwischen 7 und 12 Uhr und zwischen 22.15 und 0 Uhr läuft auf NTV das „News Spezial: Kampf ums Kanzleramt“. RTL macht den TV-Auftakt am Wahlsonntag mit der Dokumentation „Angela Merkel – ihr Weg, ihre Geheimnisse & ihre Zukunft“ um 10 Uhr. Ab 18.45 Uhr läuft die Nachrichtensendung „RTL aktuell“.

Das RTL-TV-Programm im Überblick:

10 Uhr : Angela Merkel – Ihr Weg, ihre Geheimnisse & ihre Zukunft

: Angela Merkel – Ihr Weg, ihre Geheimnisse & ihre Zukunft 12 Uhr : Neustart für Deutschland – Der Wahltag, Teil 1

: Neustart für Deutschland – Der Wahltag, Teil 1 17 Uhr : Neustart für Deutschland – Die Entscheidung

: Neustart für Deutschland – Die Entscheidung 18.45 Uhr : RTL Aktuell

: RTL Aktuell 19.05 Uhr: Neustart für Deutschland – Die Entscheidung, Teil 2

Und hier geht es zum Livestream von TV-Now. (Registrierung und Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements)

Das NTV-Programm im Überblick:

7 Uhr : News Spezial – Kampf ums Kanzleramt und Nachrichten im Wechsel

: News Spezial – Kampf ums Kanzleramt und Nachrichten im Wechsel 12 Uhr : Neustart für Deutschland – Der Wahltag

: Neustart für Deutschland – Der Wahltag 17 Uhr : Neustart für Deutschland – Die Entscheidung

: Neustart für Deutschland – Die Entscheidung 22.15 Uhr: News Spezial – Kampf ums Kanzleramt

Und hier geht es zum Livestream von NTV.

Bundestagswahl 2021 bei Phoenix

Am Wahlabend sendet Phoenix live aus dem Bundestag. Eva Lindenau und Michaela Kolster moderieren die Wahlsendung ab 16 Uhr. Der Berliner Wahlforscher Thorsten Faas (Freie Universität Berlin) ist als Experte geladen. Den Zuschauern werden außerdem ab 18 Uhr Prognosen und Hochrechnungen präsentiert.

Phoenix-Reporter liefern ab 19 Uhr live Reaktionen und Stimmen aus den Parteizentralen. Um 20.15 Uhr läuft die „Berliner Runde“ mit den Vorsitzenden und Spitzenkandidat:innen der großen Parteien.

Am Abend, 21.15 Uhr, folgt dann die Phoenix Wahlrunde mit internationalen Gästen. Das Thema: Wie blickt die Welt auf die Wahl in Deutschland? Um 22 Uhr läuft die Sendung „Wahl 2021: Deutschland hat gewählt“.

Das Phoenix-TV-Programm im Überblick:

16 Uhr : Phoenix vor Ort – Deutschland wählt

: Phoenix vor Ort – Deutschland wählt 20 Uhr : Tagesschau

: Tagesschau 20.15 Uhr : „Berliner Runde“ – Moderation: Rainald Becker und Peter Frey

: „Berliner Runde“ – Moderation: Rainald Becker und Peter Frey 21.15 Uhr : Wahl2021 – Phoenix internationale Wahlrunde

: Wahl2021 – Phoenix internationale Wahlrunde 22 Uhr: Phoenix vor Ort

Und hier geht es zum Livestream von Peonix (ARD).

Bundestagswahl 2021 bei Sat.1

Bei Sat.1 läuft eine Sondersendung zur Bundestagswahl 2021. Ab 17.55 Uhr sollen die ersten Zahlen in einem „Sat.1 Wahlspezial“ präsentiert werden. Die Berichterstattung erfolgt live aus dem Bundestag mit aktuellen Prognosen und Hochrechnungen zur Bundestagswahl sowie den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Das Sat.1-TV-Programm im Überblick:

17.55 Uhr : „Sat.1 Wahlspezial“

: „Sat.1 Wahlspezial“ 19.55 Uhr: Sat.1 Nachrichten

Und hier geht es zum Livestream auf Joyn.de. (Abschluss eines kostenlosen „7 Pass“-Abonnements)