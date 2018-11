Die Krise der Sozialdemokraten unter der Führung von Parteichefin Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz verfestigt sich. Im aktuellen Deutschlandtrend von Infratest Dimap für das ARD-Morgenmagazin verharrt die SPD bei 14 Prozent und wird von der AfD überholt.

Die Rechtspopulisten können im Vergleich zur Befragung Mitte November um einen Prozentpunkt auf 15 Prozent zulegen und belegen nun den dritten Platz. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würde die Union mit 28 Prozent (plus zwei Punkte) am Besten abschneiden, gefolgt von den Grünen (21 Prozent, minus zwei Punkte). Die FDP käme auf neun Prozent (plus einen Punkt), die Linke auf acht Prozent (minus einen Punkt). (Tsp)

