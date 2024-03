Die Ampel und der endlose Taurus-Zoff Vor den Trümmern der Ukraine-Politik

Rolf Mützenichs Auftritt in der Taurus-Debatte war alles andere als eine Routine-Rede. So schneidend scharf ist der SPD-Fraktionschef in dieser Wahlperiode noch nicht aufgetreten. Waren Inhalte und Tonlage mit dem Kanzler abgesprochen? Handelte es sich um ein abgekartetes Spiel? „Mützenich spricht sich mit niemandem ab“ heißt es in der SPD, und Spötter fügen hinzu, dies verbinde ihn mit dem Kanzler.