Die SPD hat nach dem Zweiten Weltkrieg bisher 15 verschiedene Vorsitzende gehabt – ohne die kommissarischen Parteichefs nach Rücktritten. Am längsten stand Willy Brandt an der Spitze, von 1966 bis 1987. Nach dem Ende der Ära Gerhard Schröder und mit Beginn der ersten großen Koalition unter Angela Merkel nahmen die Wechsel an der Spitze zu – mit Ausnahme der Amtszeit von Sigmar Gabriel, der von 2009 bis 2017 an der Spitze der ältesten Partei Deutschlands stand.

Mit Andrea Nahles gab es 2018 die erste Vorsitzende, nun soll es nach einer Satzungsänderung mit Norbert Walter Borjans und Saskia Esken erstmals in 156 Jahren Sozialdemokratie eine Doppelspitze geben. Sie sind dann die Nummer 16 und 17 bei der SPD.

Mehr zum Thema SPD schreckt vor Kampfabstimmung zurück Partei erhöht Zahl der Vize-Vorsitzenden von drei auf fünf