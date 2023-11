Die Union und die Etatkrise der Ampel Harte Linie oder konstruktives Mittun?

Es war eine gute Woche für die Union. Die größte Oppositionspartei hatte Grund zur Freude über das Schuldenbremsen-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Der Erfolg ihrer Klage in Karlsruhe hat die Ampelkoalition in eine Regierungskrise gestürzt. Über Tage hinweg war eine Regierung zu erleben, die Schwierigkeiten hatte, sich in der durch den Richterspruch plötzlich veränderten Haushaltswirklichkeit zurechtzufinden.