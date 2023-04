Nutzung personenbezogener Daten Deutsche Datenschützer starten Verfahren gegen ChatGPT

Auch in Deutschland gehen die Behörden gegen die Sprach-KI ChatGPT der der Firma Open AI vor. „Wir haben ein gemeinsames Musterschreiben mit Fragen an Open AI aufgesetzt, das die meisten Landesdatenschützer noch diese Woche an den Konzern senden werden“, sagte Dieter Kugelmann, Landesdatenschutzbeauftragter in Rheinland-Pfalz und Leiter der gemeinsamen KI-Taskforce dem Fachdienst Tagesspiegel Background. Man eröffne damit ein Verwaltungsverfahren.

„Wenn personenbezogene Daten verwendet werden, auch als Trainingsdaten für die KI, dann bedarf es einer Rechtsgrundlage“, sagt Kugelmann. „Wir müssen wissen, wo die Daten herkommen.“ Wenn solch eine Rechtsgrundlage fehle, sei ein Betrieb wie bisher nicht möglich und denn drohe dem Anbieter ein Verbot. Die Taskforce werde die Antworten auswerten und das Vorgehen koordinieren.

Die italienische Datenschutzbehörde hatte Ende März ein Verbot sowie eine Bußgelddrohung von bis zu 20 Millionen Euro für ChatGPT, den Chatbot der Firma Open AI, verhängte. Eine Regulierung von ChatGPT wird allerdings dadurch verkompliziert, dass Open AI keine Niederlassung in der EU hat.