Das Ende des Klimaklebens „Von der neuen Protestform darf man sich nicht zu viel erhoffen“

Der Klimakleber ist schon jetzt eine prominente Figur der deutschen Protestgeschichte. Dennoch verzichtet die Letzte Generation nun darauf, sich in Kleingruppen auf Straßen festzukleben. Das kündigte die radikale Klimaschutzgruppe am Montagabend an. Stattdessen werde man künftig „ungehorsame Versammlungen“ durchführen.

Die Gruppe will nicht mehr Autofahrer im Feierabendverkehr stören, sondern „Verantwortliche für die Klimazerstörung“ – am besten bei laufenden Kameras. Gemeint sind neben Managern großer Konzerne vor allem Politiker. Erstes Opfer der neuen Strategie wurde in der vergangenen Woche CDU-Chef Friedrich Merz bei einem Auftritt auf der Agrarmesse Grüne Woche. Dort liefen Aktivisten auf die Bühne und störten eine Podiumsdiskussion.

Protestforscher Dieter Rucht findet den Strategiewechsel folgerichtig. Die Öffentlichkeit habe immer wieder kritisiert, dass die Aktionen der Letzten Generation einfache Autofahrer träfen, die keine Entscheidungskompetenz hätten, sagte der Experte vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung dem Tagesspiegel. „Die neue Protestform erzeugt nicht so einen großen Unmut. Zugleich darf man sich davon nicht zu viel erhoffen.“

Wer die Apokalypse ständig vor Augen hat […], der ist für den geordneten demokratischen Prozess ohnehin verloren. Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident (FDP)

Politiker würden bei öffentlichen Auftritten von vielen gestört, erläutert Rucht. Das machten auch Satiresendungen. Spitzenpolitiker und ihre Teams seien deshalb geübt darin, auf solche Störungen freundlich bis ausweichend zu reagieren. Rucht erwartet, dass es zu einem raschen Ermüdungseffekt beim Publikum kommen wird.

In der Bundesregierung reagiert man zurückhaltend auf den Kurswechsel der Letzten Generation. Besonders in den Fokus der radikalen Klimaschützer könnten Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) geraten. Sie sind für die Wirtschaftssektoren Verkehr und Gebäude zuständig, die derzeit ihre Klimaziele nicht erfüllen. Zu möglichen Störaktionen der Letzten Generation wollten sich alle drei auf Anfrage nicht äußern. Auch in den Parteizentralen von Grünen und FDP will man erst mal abwarten.

Die Letzte Generation hat das Verkehrsministerium bereits im Sommer 2023 mit einer orangefarbenen Flüssigkeit bespritzt. Die Sicherheitsvorkehrungen bei allen Bundesministerien sowie im Bundestag wurden bereits vor einer Weile verschärft.

Eine Entspannung erwartet Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) nicht. Er gehe davon aus, „dass sich die kommenden Protestformen der Letzten Generation ebenfalls nicht im Rahmen der Gesetze bewegen werden“, sagte er dem Tagesspiegel. „Wer die Apokalypse ständig vor Augen hat und seine Weltsicht als die alleinig richtige ansieht, der ist für den geordneten demokratischen Prozess ohnehin verloren.“

Keine Aktionen im Politiker-Privatleben geplant

Politiker in der Freizeit bedrängen, wie es die Bauern bei Habeck am Fähranleger Schlüttsiel taten, darauf werde man verzichten, heißt es aus der Letzten Generation. Man wolle respektvoll agieren. Am zivilen Ungehorsam will die Gruppe allerdings festhalten. Und dabei 2024 „verstärkt Orte der fossilen Zerstörung“ lahmlegen – in ihrem Statement verweist die Gruppe unter anderem auf Flughäfen. Die sogenannten Klimaschützer kündigten strafbare Handlungen an, sagte Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, dem Tagesspiegel. „Ein Einbruch beispielsweise, ganz gleich wo, ist kein Kavaliersdelikt.“

An den Flughäfen Hamburg, Düsseldorf und Berlin waren die Aktivisten im vergangenen Jahr mit Fahrrädern auf das Gelände eingedrungen und hatten sich an der Landebahn festgeklebt. „Das ist längst keine Spielerei mehr, sondern ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr“, sagte Beisel. Deshalb unterstützte man die Forderung von Verkehrsminister Wissing und Justizminister Marco Buschmann (FDP) nach härteren strafrechtlichen Konsequenzen.

Klimaaktivisten sehen neues Ziel der Bewegung

In der Szene wird der Kursschwenk der Letzten Generation begrüßt. Die neue Strategie greife nun die Profiteure der Klimakrise an und löse das zentrale Problem, dass die Letzte Generation wenig Sympathie in der Bevölkerung genieße, sagte der linksradikale Klimaaktivist Tadzio Müller.

Die bisherigen Klimaproteste sind aus Müllers Sicht gescheitert. Andere Strategien hätten zum Ziel gehabt, Emissionen zu reduzieren. Nun gehe es darum, auf die Akteure, die von CO₂-Emissionen profitieren, aufmerksam zu machen und sie öffentlich bloßzustellen.

Die Letzte Generation sieht die Klebeaktionen hingegen als vollen Erfolg. „Das Festkleben war wichtig, um nicht direkt von der Straße gezogen zu werden und somit unignorierbar protestieren zu können“, heißt es in der Erklärung der Organisation. Seitdem habe sich die Anzahl der Protestierenden mit der Letzten Generation verhundertfacht.

Zuletzt wuchs die Zahl der Aktivisten laut Insidern allerdings kaum noch. Das dürfte auch mit der zunehmenden Strafverfolgung zusammenhängen. 550 Aktionen zählte allein die Polizei Berlin im vergangenen Jahr, die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt hat inzwischen 3700 Verfahren geführt.

Zuletzt war auch das mediale Interesse gering, die Protestform hatte sich abgenutzt. Die Bauernproteste und die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, denen sich zuletzt auch die Letzte Generation anschloss, erregten mehr Aufmerksamkeit.