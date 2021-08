Die Grünen um ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock werden bei der Bundestagwahl auf Stimmen aus dem Saarland verzichten müssen. Der Bundeswahlausschuss lehnte am Donnerstag eine Beschwerde der Saarländer Grünen gegen die Entscheidung der Landeswahlleiterin ab. Damit werden die Grünen am 26. September im Saarland nicht für die Zweitstimme auf dem Wahlzettel auftauchen.

Die Entscheidung des Bundeswahlausschusses erfolgte nach mehr als einer Stunde Diskussion mit 6 zu 2 Stimmen. Zwei Mitglieder Bundeswahlausschusses enthielten sich. Der Vertreter der Grünen in dem Gremium hatte sich wegen Befangenheit nicht an der Abstimmung und der Diskussion beteiligt.

Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, äußerte sich enttäuscht. "Wir bedauern die Entscheidung des Bundeswahlausschusses. Es ist insbesondere für die Menschen bitter, die im Saarland mit der Zweitstimme gerne eine grüne Landesliste gewählt hätten."

Die Saarländer Landeswahlleiterin, Monika Zöllner, hatte zuvor ihre Entscheidung mit Verletzungen des Demokratieprinzips begründet. Sie übte deutliche Kritik am Zustandekommen der Grünen-Landesliste geübt: „Würde man einen solchen Wahlvorschlag zulassen, dann stünde insgesamt die demokratische Legitimation der Bundestagswahl in Frage“, sagte sie bei der Ablehnung der Liste.

Hintergrund ist ein schwerer Streit um die Aufstellung der Grünen-Liste. Beim ersten Versuch war am 20. Juni der aus Saarlouis stammende Ex-Landesparteichef Hubert Ulrich auf Platz eins gewählt worden. Zuvor war die inzwischen zurückgetretene Tina Schöpfer dreimal beim Versuch als Spitzenkandidatin gewählt zu werden durchgefallen. Danach hatte sich Ulrich in einer Stichwahl gegen Jeanne Dillschneider, Sprecherin der Grünen Jugend im Saarland, mit 95 zu 46 Stimmen durchgesetzt. Dies war laut Parteistatut möglich.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Ein Landesschiedsgericht der Grünen erklärte die Wahl später jedoch für ungültig, weil auch nicht stimmberechtigte Parteimitglieder mitgewählt hatten. Zudem sah es einen Verstoß gegen das Frauenstatuts, wonach Listenplatz eins für eine Frau freigehalten werden muss. Interne Mails, die dem Tagessspiegel vorliegen, belegen zudem, wie die Bundespartei Druck ausübte, um eine Neuwahl stattfinden zu lassen.

Vor dem zweiten Anlauf der Landesliste hatte das Bundesschiedsgericht der Grünen dann 49 Delegierte aus dem Ortsverband Saarlouis, dem auch Hubert Ulrich angehört, ausgeschlossen. Der Ortsverband Saarlouis macht rund ein Drittel aller Grünen-Mitglieder im Saarland aus. Am 17. Juli wurde schließlich Jeanne Dillschneider als Spitzenkandidatin gewählt. Doch diese Liste lehnte der Landeswahlausschuss des Saarlands nicht zu.

Für die Kanzlerinnenambitionen von Annalena Baerbock ist die Entscheidung ein Rückschlag. 2017, als die Grünen deutlich unter den aktuellen Umfragen abschnitten, hatte die Partei im Saarland 35.117 Stimmen erhalten. Bereits vor der Entscheidung hatte sich die grüne Landesgeschäftsführerin im Saarland, Nadja Doberstein, besorgt geäußert. „Wir brauchen diese Liste, denn das kann auch die Kanzlerkandidatur kosten.“

Bremer AfD doch noch zugelassen, die Berliner Pinken nicht

Zuvor hatte der Bundeswahlausschuss bereits einige andere Landeslisten nicht zur Bundestagswahl zugelassen. So darf die „V-Partei³“, die für Veränderung, Vegetarier und Veganer ist, nicht in Baden-Württemberg antreten. In Berlin wurde die Partei „die Pinken“ nicht zugelassen, weil sie ihre Unterstützungs-Unterschriften elf Minuten zu spät eingereicht hatten.

Mehr zum Thema Streit um nicht zugelassene Landesliste Baerbock droht Ärger aus dem Saarland

Die Landesliste der AfD in Bremen ist nach langer Diskussion dagegen doch noch zugelassen worden. Bei einer Enthaltung und einer Gegenstimmte, votierten neun Mitglieder für eine Berücksichtigung der Beschwerde der Partei.