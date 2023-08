Erinnerungslücke „logisch nicht möglich“ : De Masi stellt Strafanzeige gegen Olaf Scholz in Cum-Ex-Affäre

Scholz argumentiert, er könne sich an ein relevantes Treffen nicht erinnern und beruft sich auf seinen Dienstkalender. In der Strafanzeige heißt es, dass er sich an den Fall erinnern müsse.