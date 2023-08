Tagesspiegel Plus Ex-Regierender Müller zum Afghanistan-Einsatz : „Es war vermutlich eine Ursünde, die Taliban nicht einzubeziehen“

Vom Roten Rathaus in den Bundestag: Michael Müller ist nun Chef einer Enquete-Kommission zum Bundeswehr-Einsatz am Hindukusch. Welche Lehren er zieht – und was ihn am Verzicht auf sein altes Amt schmerzt.