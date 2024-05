FDP fordert Schulze heraus Wie die Entwicklungsministerin Lindners Vorgaben erfüllen soll

Wolfgang Kubicki ist der Mann fürs Grobe in der FDP. Auch in der Haushaltspolitik. Vor einigen Tagen hat er vorgerechnet, dass sich Deutschland als großer Geldgeber in der Entwicklungszusammenarbeit etwa 20 Milliarden Euro sparen könne, wenn es nur so viel dafür ausgebe wie andere Industriestaaten auch. „Quer über die Ressorts, ohne schlechtes Gewissen“, wie Kubicki sagte. Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) reagierte pikiert.