Tagesspiegel Plus Exklusiv FDP-Mitgliederbefragung : „Ein großer Erfolg für die Ampel-Kritiker“

Was folgt aus dem knappen Votum der FDP für die Ampel? Der Initiator der Befragung fordert einen Kurswechsel. FDP-Vize Wolfgang Kubicki will in der Koalition mehr durchsetzen.