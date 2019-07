Der in der Straße von Hormus festgesetzte britische Tanker ist nach iranischen Angaben in der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas vor Anker gegangen. Er habe dort nach einem Zusammenstoß mit einem Fischerboot angelegt, teilte die Hafen- und Schifffahrtsbehörde der iranischen Provinz Hormosgan am Samstag mit. Die "Stena Impero" sei "mit einem Fischerboot kollidiert", sagte ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur Fars. An Bord befänden sich weiterhin die 23 Besatzungsmitglieder.

Die iranischen Revolutionsgarden hatten am Freitag mitgeteilt, der Tanker habe gegen "internationale maritime Regeln" verstoßen. Er sei deshalb auf Ersuchen der Hafen- und Schifffahrtsbehörde von Hormosgan beschlagnahmt worden. Ein zweites Schiff wurde mehrere Stunden an der Weiterfahrt gehindert.

Karte der konfliktbeladenen Zone um die Straße von Hormus. Grafik: AFP/Matthias BOLLMEYER

Die Vorfälle verschärften die Spannungen am Persischen Golf. Die britische Regierung warnte Teheran vor "ernsthaften Konsequenzen". Die USA hatten zuvor angekündigt, ihre Militärpräsenz in Saudi-Arabien erhöhen zu wollen.

Der schwedische Eigner der "Stena Impero" sprach von einem "Angriff" gegen das Schiff. Es sei in der Straße von Hormus in internationalen Gewässern "von nicht identifizierten kleinen Schiffen und einem Hubschrauber angegriffen" worden, teilte die Geschäftsführung von Stena Bulk und Northern Marine mit. (AFP/dpa)