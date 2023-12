Finanzminister Lindner fehlen 17 Milliarden Euro Wo wird es 2024 Einschnitte geben?

Im Koalitionsstreit um den Haushalt 2024 lehnt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse weiter ab. „Noch mehr Schulden bei stark gestiegenen Zinsen ist jedenfalls nicht der richtige Weg“, sagte der FDP-Chef am Freitag im Bundestag.

Lindner hatte bereits am Mittwoch die Finanzlücke im Haushalt für kommendes Jahr auf 17 Milliarden Euro beziffert. Der Staat sei zwar handlungsfähig, jedoch müsse schnell und sorgfältig eine Entscheidung getroffen werden, wie man nun vorgehe.

In unserer Serie „3 auf 1“ nehmen zwei Experten und eine Expertin Stellung, auf welche Weise man im Haushalt 2024 Einschnitte vornehmen könnte, um die Finanzierungslück zu schließen. Alle Folgen von „3 auf 1“ finden Sie hier.

Investitionen müssen Priorität haben

Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.

Keinesfalls sollte die Bundesregierung bei den öffentlichen Investitionen sparen. Diese müssen Priorität haben, denn nur so können wirtschaftliche Transformation und Klimaschutz gelingen und langfristig gute Arbeitsplätze und Wohlstand in Deutschland gesichert werden. Langfristig wird dies höhere Steuern und kurzfristig auch höhere Schulden erfordern.

Aber auch auf der Ausgabenseite muss sich etwas tun, in drei Bereichen: Erstens sollten implizite und explizite Subventionen für fossile Energieträger – die sich immerhin auf 60 Milliarden Euro im Jahr belaufen – abgeschafft werden. Zweitens sollten Steuerprivilegien auf den Prüfstand kommen, gerade bei Immobilien und Erbschaften. Und drittens sollte die Bundesregierung speziell die Entlastung vor allem von Spitzenverdiener*innen bei der Kalten Progression zurücknehmen. Dies würde knapp 13 Milliarden Euro pro Jahr bringen und wäre zudem sozial ausgewogen, denn vor allem Menschen mit geringen Einkommen leiden unter der hohen Inflation und dem nach wie vor nicht eingelösten Versprechen eines Klimageldes.

Erbschaften gerechter besteuern

Miriam Schröder ist Mitglied der erweiterten Chefredaktion des Tagesspiegels.

Wer sparen will, kann bei den Ausgaben kürzen - oder die Einnahmen erhöhen, also die Steuern. Nun wird das Einkommen aus Arbeit in Deutschland schon hoch besteuert, im Vergleich etwa zu Kapitalerträgen. Noch zurückhaltender agiert der Staat bei einer Einkommensart, für die man in der Regel überhaupt nichts tun muss, der Erbschaft. Bis zu 400 000 Euro kann ein Mensch in Deutschland von seinen Eltern erben, ohne einen einzigen Cent davon abgeben zu müssen. Erst ab dieser Grenze wird die Erbschaftsteuer zwischen sieben und 30 Prozent fällig, wobei der Höchstsatz erst ab einer Erbschaft von 26 Millionen Euro gilt.

Die Hälfte des Vermögens, das die Deutschen besitzen, ist nicht selbst erwirtschaftet, sondern ererbt. Indem der Staat dieses Vermögen schont, verzichtet er nicht nur auf dringend notwendige Einnahmen, sondern befördert die Ungleichheit von Chancen immer weiter. Der Ökonom Volker Grossmann fordert nicht nur einen allgemeinen Erbschaftssteuersatz von 50 Prozent nach Abzug von Freibeträge. Auch selbst genutzte Immobilien blieben außen vor. 80 Prozent der Menschen, so schätzt er, würden die Veränderung gar nicht merken. Und der Rest könnte sie sich wohl leisten.

Klimafeindliche Subventionen streichen

Felix Kiefer ist beim Tagesspiegel Redakteur im Wirtschaftsressort.

Energiewende und Klimaschutz finanzieren. Mit diesem Ziel wurde der Klima- und Transformationsfonds einmal aufgesetzt. Nicht nur in Zeiten angespannter Haushaltslage wäre es geboten, Subventionen, die der Erreichung dieses Ziels entgegenwirken – also dem Klima schaden –, zu streichen. Und von diesen gibt es in Deutschland noch immer zu viele. Vor allem im Verkehrsbereich.

Die steuerliche Begünstigung von Diesel gegenüber anderen Kraftstoffen kostet den Staat jährlich 8,5 Milliarden Euro. Wir fordern den Umstieg auf die Elektromobilität, aber fördern die Weiternutzung fossiler Kraftstoffe. Mit dem Dienstwagenprivileg gibt der Bund jedes Jahr 1,8 Milliarden Euro dafür aus, vor allem Spitzenverdienern die private Nutzung ihres Firmenwagens mitzufinanzieren.

Der Flugzeug-Treibstoff Kerosin wird weiter überhaupt nicht besteuert. Dadurch entgehen dem Fiskus laut Umweltbundesamt rund 8,4 Milliarden Euro jährlich. Weitere klimapolitisch fragwürdige Subventionen etwa bei Wärme oder Strom gibt es zuhauf. Mit deren Streichung ließen sich nicht nur Löcher im Haushalt, sondern auch der Ozonschicht schließen.