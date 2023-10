Fluchtbewegungen aus Nahost? „Die EU-Staaten müssen Vorkehrungen treffen“

In Brüssel und Berlin wächst die Sorge, dass die Eskalation in Nahost die europäische Flüchtlingspolitik vor weitere Herausforderungen stellen könnte.

„Die EU-Staaten müssen Vorkehrungen treffen, dass bei eventuellen Grenzöffnungen von Ägypten nach Gaza unter Flüchtlingen auch Hamas-Terroristen und -Unterstützer sein können“, sagte Manfred Weber, der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, dem Tagesspiegel. „Das ist eine wichtige Lehre aus der Vergangenheit“, sagte der CSU-Vizechef weiter.

Nach den Worten von Weber müsse „zum Beispiel an den EU-Außengrenzen konsequent geprüft werden, ob ankommende Migranten in Verbindung mit der Hamas stehen“. Der EVP-Fraktionschef verlangte, dass die EU „solche Infiltrationen möglichst an der EU-Außengrenze stoppen“ müsse.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es zu Fluchtbewegungen von Palästinensern nach Europa kommt. Alain Bauer, französischer Nahost-Kenner

„Generell müssen wir uns in Europa stärker auf Hamas-Aktivitäten vorbereiten, vor allem gegen das jüdische Leben“, so Weber. „Der Hamas-Terror richtet sich aber auch direkt gegen den European Way of Life.“

Islamistische Extremisten Nach Schätzungen des Verfassungsschutzes wird die palästinensische Terrororganisation Hamas in Deutschland von rund 450 Menschen unterstützt. Dazu kommen weitere Anhänger militanter islamistischer Gruppen wie der libanesischen Hisbollah. Deren Potenzial schätzt der Verfassungsschutz auf rund 1250 Personen.

In der zurückliegenden Woche sprachen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und ihre Amtskollegen aus acht weiteren EU-Staaten bei einem Treffen in Luxemburg über die Gefährdung durch Islamisten, die sich bereits in der EU befinden.

Gefährder wie der Attentäter von Brüssel, der jüngst zwei schwedische Fußballfans erschoss, hätten längst abgeschoben werden müssen, lautete der Konsens. Die Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ bekannte sich zu dem Anschlag, der Täter wurde von der belgischen Polizei erschossen.

Bei dem Treffen Faesers mit ihren Amtskollegen in Luxemburg ging es aber auch um das Szenario einer möglichen Fluchtbewegung von Palästinensern aus dem Gazastreifen nach Ägypten – und die denkbaren Folgen für die EU.

Schon drei Tage nach dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel hatte der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, erklärt, es sei nun „noch dringender, sich mit Ägypten zu beschäftigen“.

Ägypten will, dass Flüchtlinge in die israelische Wüste gehen

Gemeint war damit eine mögliche Fluchtbewegung von Palästinensern nach Ägypten und deren denkbare Weiterreise nach Europa. Vor diesem Hintergrund peilt die EU nun auch eine Absichtserklärung zur Eindämmung der irregulären Migration an, wie sie bereits mit Tunesien besteht.

Dass Ägypten überhaupt Flüchtlinge aus dem Gazastreifen in großer Zahl aufnehmen würde, ist derzeit nicht absehbar. Der ägyptische Präsident Abd al-Fattah al-Sisi lehnt die Aufnahme von Palästinensern bislang ab.

Der französische Kriminologe Alain Bauer geht davon aus, dass es dabei bleibt. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es zu Fluchtbewegungen von Palästinensern nach Ägypten oder nach Europa kommt“, sagte der Nahost-Kenner dem Tagesspiegel.

Nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte al-Sisi in der vergangenen Woche erklärt, dass die Idee, Menschen aus Gaza nach Ägypten zu vertreiben, „nicht umsetzbar“ sei. Stattdessen schlug Ägyptens Präsident für einen vorübergehenden Aufenthalt geflüchteter Palästinenser die israelische Negev-Wüste vor.

Deutsche Behörden sind vorbereitet

Andererseits hat Israels Evakuierungsaufforderung für den Norden des Gazastreifens den Migrationsdruck in Richtung Ägypten verstärkt. Am Wochenende warnte die israelische Armee durch Flugblätter und mit Audiobotschaften aufs Handy die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens davor, vor Ort zu bleiben.

Wenn sie nicht in den Süden des Gazastreifens flüchteten, würden die betroffenen Palästinenser als Sympathisanten einer „terroristischen Organisation“ betrachtet, lautete die Warnung der israelischen Armee.

In einem Worst-Case-Szenario wäre nicht auszuschließen, dass sich unter palästinensischen Flüchtlingen, die den Gazastreifen verlassen, demnächst auch Hamas-Kämpfer befinden könnten. Es gebe eine erhöhte Wachsamkeit gegenüber Personen unter den Migranten, die eventuell ein Sicherheitsrisiko darstellen, hieß es in EU-Diplomatenkreisen.

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese weist auf die Terrorbedrohung im Inneren der EU hin. © Doris Spiekermann-Klaas/Tsp

„Unsere Sicherheitsbehörden sind dafür sensibilisiert und vorbereitet, dass Personen mit terroristischem Gefährdungspotenzial möglicherweise versuchen werden, Fluchtbewegungen für ihre Zwecke zu nutzen“, sagte der SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese.

Allerdings geht auch Wiese ähnlich wie Kriminologe Bauer davon aus, dass eine mögliche Terrorbedrohung in erster Linie von Gefährdern ausgeht, die sich bereits in der EU befinden. So war es etwa im Fall des Attentäters von Brüssel. „Das islamistisch-terroristische Personenpotenzial kommt nicht nur von außen“, sagte Wiese.

Der Kreis der Gefährder setzt sich nach seinen Worten aus Personen zusammen, die eine Vielzahl von unterschiedlichsten Radikalisierungsverläufen aufweisen können. „Sie können sich beispielsweise weltweit virtuell in sozialen Medien radikalisiert haben, vor Ort im islamistischen Umfeld in Deutschland oder eben auch im Herkunftsland“, sagte der SPD-Politiker.

Die terroristische Bedrohung in Europa ist hoch. Bostjan Poklukar, slowenischer Innenminister

In anderen EU-Ländern hat der Krieg in Nahost unterdessen zu verstärkten Grenzsicherungen geführt. Seit Samstag führt Slowenien etwa Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarländern Ungarn und Kroatien durch.

„Die terroristische Bedrohung in Europa ist hoch. Wir sehen, was in Frankreich und Belgien passiert“, hatte der slowenische Innenminister Bostjan Poklukar zuvor zur Begründung gesagt. In Frankreich war in Arras ein Lehrer an einem Gymnasium von einem mutmaßlich islamistisch motivierten Attentäter erstochen worden.

Auch in Italien wurden vorübergehende stationäre Kontrollen an der Grenze zum EU-Partner Slowenien eingeführt. Auf der Plattform X, früher Twitter, schrieb dazu die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni: „Die Aussetzung des Schengen-Vertrages über die Bewegungsfreiheit in Europa ist zu einer Notwendigkeit geworden, und ich übernehme die volle Verantwortung dafür.“