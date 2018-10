Hunderte Migranten aus Honduras haben auf dem Weg in die USA den Grenzfluss zwischen Guatemala und Mexiko überquert. Männer, Frauen und Kinder überwanden den Hochwasser führenden Grenzfluss Río Suchiate am Montag auf selbstgebauten Flößen oder bildeten Menschenketten im Wasser, um nicht fortgeschwemmt zu werden, wie AFP-Journalisten berichteten. Die Flüchtlinge wollten so die Polizeisperrung auf der Grenzbrücke umgehen.

Mehr als tausend Migranten hatten am Sonntag eine Polizeisperrung durchbrochen und versucht, den Grenzfluss zu erreichen. Bei anschließenden Zusammenstößen mit mexikanischen Polizisten wurde ein Flüchtling getötet. Die Migranten wollen sich einer Karawane von Flüchtlingen anschließen, die sich derzeit auf dem Weg durch Mexiko in Richtung USA befinden.

Zur Abschreckung der Flüchtlinge schicken die USA unterdessen mehr als 5200 weitere Soldaten an ihre Grenze zu Mexiko. 800 Soldaten befänden sich derzeit auf dem Weg in diesen Einsatz, sagte US-General Terrence O'Shaughnessy am Montag (Ortszeit) im Pentagon. Bis zum Ende der Woche würden mehr als 5200 Soldaten an der Grenze stationiert. Diese Kräfte sollten die Grenzschutzbehörde CBP unterstützen und gut 2000 Soldaten der Nationalgarde verstärken, die bereits an der Grenze im Einsatz seien.

Ohne Boot wagen sich zahlreiche Migranten in den Fluss. Foto: Johan ORDONEZ/AFP

O'Shaughnessy sagte, die Soldaten sollten CBP-Beamten dabei unterstützen, die Grenze abzusichern, und ihnen logistisch zur Seite stehen. Unter den Truppen seien Pioniere, die schweres Gerät bei sich hätten, und medizinisches Personal. Auch Helikopter würden die Grenze verlegt. „Unsere Befehle sind sehr klar“, sagte der General. „Wir werden die Grenze sichern.“

CBP-Chef Kevin McAleenan sagte, da man eine große Zahl von Migranten befürchte, habe man das Militär um Unterstützung gebeten. „Wir müssen auf die Ankunft einer sehr großen Gruppe vorbereitet sein“, sagte er. Man werde dieser Gruppe nicht erlauben, illegal die USA zu betreten. Zugleich betonte McAleenan: „Wir werden legalen Handel und Reisen im größtmöglichen Ausmaß aufrecht erhalten.“ (dpa, AFP)